Incepe Nations League! Germania - Franta este meciul vedeta al zilei, de la 21:45 | Romania - Muntenegru este vineri la PRO TV

Romania joaca in urmatorii 5 ani la ProTV! Debutul in UEFA Nations League, Romania - Muntenegru, e vineri, de la 21:45, IN DIRECT la ProTV!



Divizia 1 -> Grupa A



Germania - Franta 20:45

Divizia 1 -> Grupa B



Cehia - Ucraina 20:45

Divizia -> Grupa D

Kazahstan - Georgia 16:00

Letonia - Andora 18:00

Divizia 3 -> Grupa C

Slovenia - Bulgaria 20:45

Norvegia - Cypru 20:45

Divizia 4 -> Grupa D

Armenia - Lichetnstein 18:00

Gibraltar - Macedonia 20:45



Germania - Franta este derby-ul zilei in Nations League. Se dueleaza ultimele doua campioane mondiale. Germania incearca sa se redreseze dupa esecul din Rusia in timp ce baietii lui Deschamps vor sa confirme forma buna aratata in ultima perioada.

Tot astazi intra in scena si formatii mai slabe valoric precum Gibraltar, Andora, Letonia sau Armenia.

Romania urmeaza sa evolueze vineri in direct la PRO TV cu Muntenegru. Dupa meciul de pe Ilie Oana, pentru baietii lui Cosmin Contra urmeaza meciul cu Serbia de la Belgrad.

UEFA a prezentat mingea pentru Nations League