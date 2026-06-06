România - Țara Galilor, de la 20:45. Titularii lui Hagi + cotele caselor de pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom

Teribil! În lacrimi, a fost scos cu targa de pe teren și poate rata Cupa Mondială

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Gheorghe Hagi revine pe stadionul din Ghencea, acolo unde a trăit atâtea bucurii sub tricoul naționalei României ca jucător. De data aceasta, se întoarce în postura de selecționer. Împotriva cui? Împotriva Țării Galilor, națională căreia Hagi i-a marcat unul dintre cele mai importante goluri din istoria fotbalului românesc, într-o noapte de toamnă târzie din 1993, la Cardiff. Atunci, victoria cu 2-1 a tricolorilor în barajul pentru Campionatul Mondial din 1994 a dat naștere „Generației de Aur”.

România - Țara Galilor, de la 20:45 | ECHIPE PROBABILE

Îi întâlnim pe galezi doar într-un amical, din păcate, naționala ratând încă o dată calificarea la un turneu final de Campionat Mondial.

La fel și adversarii noștri de azi, ocupați pe locul 37 în clasamentul FIFA, care nici ei nu au reușit să se califice la CM 2026.

Echipe probabile:

România – Hindrich – Strata, M. Popescu, A. Burcă, L. Eissat – Dragomir, Stanciu – Dobre, Olaru, Drăguș – Baiaram.

Țara Galilor – Darlow – C. Roberts, Rodon, B. Davies, N. Williams – Ampadu, Sheehan – B. Johnson, Brooks, Koumas – K. Moore.

Craig Bellamy, selecționerul oaspeților, a recunoscut că a fost un mare fan al „Generației de Aur” și că a apreciat enorm echipa care a făcut furori la CM 1994 din SUA.

Totodată, Hagi a declarat că, după meciul din această seară, în care va folosi o altă garnitură față de partida din Georgia și va încerca să folosească cât mai mulți fotbaliști, va avea o primă idee despre lotul cu care va aborda Liga Națiunilor.

România - Țara Galilor. Cote pariuri

România evoluează în Liga B, grupa a 4-a a Ligii Națiunilor, unde are ca adversare Polonia, Bosnia și Suedia.

Naționala noastră este ușor favorită azi la casele de pariuri, cu o cotă de **2.65**.

Egal – 3.10

Țara Galilor – 2.90

Naționala noastră ocupă locul 56 în clasamentul FIFA.

Cele două echipe naționale s-au întâlnit de 4 ori în istorie, tricolorii reușind 3 victorii și o partidă terminându-se la egalitate.

Până în acest moment s-au vândut peste 22.000 de bilete, astfel încât ne putem aștepta la un stadion aproape plin.

Norvegianul în vârstă de 34 de ani, Rohit Saggi, va conduce partida de pe Stadionul Steaua. Arbitrul acordă în medie 3,75 cartonașe galbene și 0,18 cartonașe roșii pe meci.

Sugestia Sport.ro: