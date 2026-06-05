Mijlocaşul echipei naţionale de fotbal a României, Nicolae Stanciu, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, că partida cu Ţara Galilor este una importantă pentru moralul 'tricolorilor' chiar dacă este amicală.

Stanciu despre Țara Galilor

"Atât eu cât şi colegii mei suntem onoraţi să fim antrenaţi de Gheorghe Hagi. Acum cel mai important este să înţelegem ceea ce vrea dânsul să jucăm, ce transmite, ideile lui şi sunt sigur că viitorul va arăta bine. Ca jucători de fotbal, când îmbraci tricoul echipei naţionale nu cred că ai nevoie de vreo motivaţie. Într-adevăr, am avut şi perioade bune şi unele mai puţin bune în care poate i-am dezamăgit pe suporteri, poate suferinţa a fost mare după ratarea calificării la mondiale. Acum Mister a venit alături de noi, încercăm să facem lucrurile diferit, să redevenim o forţă, cum eram pe vremuri. Va fi mult de muncă, dar noi toţi jucătorii avem încredere în dânsul, în ce vrea să facă şi sperăm să arătăm asta de la acest meci cu Ţara Galilor. Chiar dacă este amical, este important pentru încrederea noastră, pentru moral, pentru ceea ce va urma din toamnă în Liga Naţiunilor", a declarat Stanciu.

"Sincer, mă aşteptam să fie sold-out stadionul, pentru că este primul meci acasă al lui Mister, sunt convins că multă lume vine să îl vadă şi să susţină echipa naţională. Ceea ce au făcut mereu în patru-cinci ani au venit şi ne-au susţinut necondiţionat. Chiar şi în Turcia, când am arătat calificarea şi a fost momentul dureros ne-au aplaudat. Pentru că lumea a văzut că facem tot ceea ce depinde de noi, că lăsăm totul pe teren. Uneori nu este de ajuns, dar cred că fanii apreciază acest lucru. Le promitem că în continuare vom fi aşa şi că vom încerca să le aducem cât mai multe bucurii", a completat acesta.

Stanciu despre EURO 2028

Întrebat dacă are ca obiectiv personal calificarea şi participarea la Campionatul European din 2028, Stanciu (33 de ani) a spus că atâta timp cât va fi convocat va veni la echipa naţională.

"Suntem în 2026, europeanul este în 2028... Eu îmi doresc să fiu sănătos atât eu cât şi colegii. Ce va fi peste doi ani, nu ştiu. Pentru mine echipa naţională e totul şi de câte ori voi fi chemat voi veni de oriunde. Pentru mine e dureros că am ratat şi acest mondial. Pentru mine şi colegii mei a fost pentru prima oară în aceşti 10 ani când am fost atât de aproape, pentru că în celelalte campanii nu am fost. Tot ceea ce îmi doresc este ca la următoarele turnee finale, oricine va fi la echipa naţională, să fim o prezenţă constantă la turneele finale şi să nu mai aşteptăm atât de mulţi ani", a mai spus Nicolae Stanciu.

După 1-1 cu Georgia, în deplasare, meci amical care a reprezentat debutul lui Hagi la naţională în cel de-al doilea său mandat, România va întâlni sâmbătă, de la ora 20:45, selecţionata Ţării Galilor, tot într-un meci test, pe stadionul Steaua. Agerpres