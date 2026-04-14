În cursul zilei de marți, 14 aprilie, Federația Română de Fotbal a anunțat oficiale adversarele pe care România le va întâlni în partidele de pregătire din luna iunie.

După ratarea Campionatului Mondial, România țintește acum calificarea la EURO 2028. Acesta va fi obiectivul noului selecționer, post pentru care Gică Hagi (61 de ani) este mare favorit.

Până atunci, România va juca în Nations League, dar se va ”încălzi” cu două meciuri amicale: ”tricolorii” vor întâlni Georgia, în deplasare, pe 2 iunie, și Țara Galilor pe 6 iunie, pe stadionul din Ghencea.

„După ce luna trecută a fost oficializată partida din deplasare, cu Georgia, FRF anunță și finalizarea discuțiilor pentru cel de-al doilea amical din luna iunie. Astfel, pe 6 iunie, la București, pe stadionul Steaua, Echipa Națională va evolua împotriva selecționatei din Țara Galilor.

Acesta va fi al șaselea meci între cele două selecționate, tricolorii având un palmares pozitiv: trei victorii, un rezultat de egalitate și o înfrângere. Ultima întâlnire între cele două reprezentative s-a disputat la Cardiff, în noiembrie 1993, partidă ce a consfințit calificarea tricolorilor la Campionatul Mondial din 1994.

Având în vedere intervalul scurt disponibil și riscul de a nu mai găsi adversari pentru această perioadă FIFA, programul meciurilor de pregătire din luna iunie a fost stabilit încă de la începutul anului”, a transmis FRF.

Hagi, aproape de a deveni selecționerul României!

Nu este prima oară când FRF încearcă să-l convingă pe Hagi să preia echipa națională. De această dată, ”Regele” și-a cedat pachetul majoritar de acțiuni de la Farul Constanța pentru a putea ajunge la un acord cu forul condus de Răzvan Burleanu.

Hagi a mai fost selecționerul României în 2001, când România a ratat calificare la Campionatul Mondial din 2002, găzduit de Japonia și Coreea de Sud. Au urmat Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara și FCSB, iar din 2009 s-a ocupat de proiectul de la Viitorul Constanța.