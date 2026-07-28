Denis Alibec (35 de ani) nu va fi prezent pe teren împotriva fostei sale echipe din cauza accidentării suferite în minutul 14 al meciului Farul - Corvinul 2-0, din runda secundă.
Denis Alibec, OUT pentru FCSB - Farul
Absența lui Alibec a fost confirmată oficial chiar de către clubul dobrogean, care a precizat că atacantul a suferit o leziune musculară ce îl va ține departe de teren între 10 și 14 zile.
„ALIBEC A PRIMIT REZULTATUL ANALIZELOR. Căpitan în disputa cu Corvinul, 2-0 în etapa a 2-a, Denis Alibec a fost nevoit să părăsească terenul în min. 14 din cauza unei accidentări.
Atacantul 'marinarilor' a sprintat atunci spre o minge pe partea stângă a atacului, dar s-a oprit numai după câțiva metri, după ce a simțit o durere la coapsa piciorului. Nu a mai putut continua partida și ulterior a efectuat un RMN pentru a identifica exact cauza.
În urma analizelor s-a constatat că a suferit numai o leziune musculară ce necesită aproximativ 10-14 zile de refacere.
Acest lucru înseamnă că Denis va rata cel puțin partida cu FCSB din deplasare, din etapa a 3-a, care se va disputa luni, 3 august, de la ora 21:30.
Apoi, în funcție de cum va decurge recuperarea, urmează să se ia o decizie dacă atacantul Farului ar putea să revină pentru disputa cu Csikszereda, de pe teren propriu, din etapa a 4-a, care va avea loc la 8 august, de la ora 18:30”, a transmis Farul Constanța, prin intermediul unui comunicat.
- 56 de meciuri, 13 goluri și 12 pase decisive a strâns Denis Alibec pentru FCSB, echipă la care și-a trecut în palmares Supercupa României în 2025.
- 110 partide, 39 de goluri și 28 de pase decisive a adunat Alibec la Farul, alături de care a câștigat Liga 1 în sezonul 2022-2023.