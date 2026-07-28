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Denis Alibec (35 de ani) nu va fi prezent pe teren împotriva fostei sale echipe din cauza accidentării suferite în minutul 14 al meciului Farul - Corvinul 2-0, din runda secundă.

Denis Alibec, OUT pentru FCSB - Farul

Absența lui Alibec a fost confirmată oficial chiar de către clubul dobrogean, care a precizat că atacantul a suferit o leziune musculară ce îl va ține departe de teren între 10 și 14 zile.

„ALIBEC A PRIMIT REZULTATUL ANALIZELOR. Căpitan în disputa cu Corvinul, 2-0 în etapa a 2-a, Denis Alibec a fost nevoit să părăsească terenul în min. 14 din cauza unei accidentări.

Atacantul 'marinarilor' a sprintat atunci spre o minge pe partea stângă a atacului, dar s-a oprit numai după câțiva metri, după ce a simțit o durere la coapsa piciorului. Nu a mai putut continua partida și ulterior a efectuat un RMN pentru a identifica exact cauza.

În urma analizelor s-a constatat că a suferit numai o leziune musculară ce necesită aproximativ 10-14 zile de refacere.

Acest lucru înseamnă că Denis va rata cel puțin partida cu FCSB din deplasare, din etapa a 3-a, care se va disputa luni, 3 august, de la ora 21:30.

Apoi, în funcție de cum va decurge recuperarea, urmează să se ia o decizie dacă atacantul Farului ar putea să revină pentru disputa cu Csikszereda, de pe teren propriu, din etapa a 4-a, care va avea loc la 8 august, de la ora 18:30”, a transmis Farul Constanța, prin intermediul unui comunicat.