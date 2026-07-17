FCSB - FC Argeș, de la 21:30. Echipe probabile + ce absenți de marcă are FCSB. Cotele caselor de pariuri. Analiza lui Dan Chilom

FCSB - FC Argeș, de la 21:30. Echipe probabile + ce absenți de marcă are FCSB. Cotele caselor de pariuri. Analiza lui Dan Chilom Superliga
SPORT.RO
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Azi începe Superliga României, ediția 2026-2027.

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Din articol

de Dan Chilom

FCSB - FC Argeș | Cote pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom

  • Începe noul sezon de Superligă 2026-2027, iar azi avem deja un meci care promite. FCSB primește vizita revelației din sezonul precedent, FC Argeș, formație care a intrat în play-off-ul campionatului trecut, deși era o nou-promovată. 

“Roș-albaștrii” au pierdut în pauza competițională un jucător foarte important, pe Denis Olaru, plecat în Belgia, dar au reușit să-l aducă în linia mediană pe Eddy Gnahore, care a terminat contractul cu marea rivală Dinamo, “câinii” nereușind să-i ofere salariul dorit de francez. 

Partida de diseară se va disputa pe Stadionul Steaua, Ghencea. 

FCSB - FC Argeș | Echipe probabile

FCSB: Târnovanu – Labonne, Ngezana, Dawa, Pădurariu – Gnahore, O.Arad – Cisotti, Fl. Tănase, Oct. Popescu – Bîrligea

Antrenor: Marius Baciu

Atacantul FCSB-ului Daniel Bîrligea are un mic semn de întrebare privind titularizarea sa, fiind ușor acccidentat. 

Mihai Popescu s-a accidentat și el, și nu va juca în partida de diseară. 

Se așteaptă ca Gnahore să înceapă în “primul 11”.

Miculescu va lipsi și el în partida de diseară, fiind accidentat.

FC Argeș: Căbuz – Oancea, Tudose, Sadriu, Borța – Pîrvu, Sierra, Rață – Idowu, Moldoveanu, Matos

Antrenor: Bogdan Andone

Bucureștenii au pierdut participarea în Play-off sezonul trecut, chiar în detrimentul piteștenilor.

Casele de pariuri merg pe mâna FCSB-ului, oferindu-i o cotă de 1.57 la victorie. 

Egalul are 4.00 

Victorie FC Argeș - 5.00

FC Argeș a reușit să câștige de două ori în sezonul trecut contra echipei patronate de Gigi Becali:

  • 2-0 la București 
  • 1-0 la Pitești 

Pariul “ambele echipe marchează” are o cotă de 1.90

Peste 2,5 goluri - 1.88 

Totodată, antrenorul piteștean Bogdan Andone are un bilanț pozitiv contra FCSB-ului, 4-3 ! 

Partida va fi arbitrată de Marian Barbu.

Sugestia Sport.ro

Ambele echipe marchează

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