FCSB - FC Argeș, de la 21:30. Echipe probabile + ce absenți de marcă are FCSB. Cotele caselor de pariuri. Analiza lui Dan Chilom

“Roș-albaștrii” au pierdut în pauza competițională un jucător foarte important, pe Denis Olaru, plecat în Belgia, dar au reușit să-l aducă în linia mediană pe Eddy Gnahore, care a terminat contractul cu marea rivală Dinamo, “câinii” nereușind să-i ofere salariul dorit de francez.

Miculescu va lipsi și el în partida de diseară, fiind accidentat.

Se așteaptă ca Gnahore să înceapă în “primul 11”.

Mihai Popescu s-a accidentat și el, și nu va juca în partida de diseară.

Atacantul FCSB-ului Daniel Bîrligea are un mic semn de întrebare privind titularizarea sa, fiind ușor acccidentat.

Partida de diseară se va disputa pe Stadionul Steaua, Ghencea.

Casele de pariuri merg pe mâna FCSB-ului, oferindu-i o cotă de 1.57 la victorie.

Bucureștenii au pierdut participarea în Play-off sezonul trecut, chiar în detrimentul piteștenilor.

Egalul are 4.00

Victorie FC Argeș - 5.00

FC Argeș a reușit să câștige de două ori în sezonul trecut contra echipei patronate de Gigi Becali:

2-0 la București

1-0 la Pitești

Pariul “ambele echipe marchează” are o cotă de 1.90

Peste 2,5 goluri - 1.88

Totodată, antrenorul piteștean Bogdan Andone are un bilanț pozitiv contra FCSB-ului, 4-3 !

Partida va fi arbitrată de Marian Barbu.

Sugestia Sport.ro

Ambele echipe marchează