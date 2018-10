Man a dat golul care duce Romania la Euro, Becali desface sampania: "Daca imi da cineva banii astia, nu pot sa rezist!"

Dennis Man si George Puscas au marcat golurile nationalei de tineret a Romaniei cu Tara Galilor.

Romania U21 este aproape calificata la Euro 2019 - mai este necesar un singur punct, marti de la ora 21.00 in direct la Pro X, cu Liechtenstein. Dennis Man a deschis scorul in a doua repriza si are sanse mari sa prinda primul 11 al nationalei lui Radoi si la Euro. Scouteri a peste 10 cluburi din Europa au fost prezenti la partida de la Cluj.

"Pretul lui Man nu a crescut cu niciun ban pentru ca nu se vinde acum. Man are un pret pe care il va avea peste un an, doi. Man nu are niciun pret la ora asta. Daca vine cineva si spune ca da 30 de milioane, spun ca il dau. Daca da 20, nu il dau. Spun adevarul. Daca vine si spune 20 de milioane, nu il dau.



Daca da 30 de milioane, normal ca sunt si eu om, desi nu ar trebui sa il dau nici cu 30 de milioane. Sunt si eu om, nu pot sa rezist nici la presiuni de bani asa multi" a spus Gigi Becali la Digi Sport.