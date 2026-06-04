După 1-1 la Tbilisi cu Georgia, naționala României joacă sâmbătă, în Ghencea, de la ora 20:45, al doilea amical din această lună, cu Țara Galilor.

Pentru galezi este și un moment aniversar - 150 de ani de la înființarea federației de la Cardiff.

Jumătate de lot vine din Premier League, cu coechipierul lui Radu Drăgușin în frunte

”Nu mai puțin de 12 din cei 26 de fotbaliști convocați au activat în acest sezon la cluburi de Premier League! Ceilalți provin de la echipe din Premiership (n.r. - corect este Championship, liga a doua engleză) ori eșaloanele inferioare engleze, așadar o veritabilă selecționată din ligile britanice 100%”, a notat FRF pe site-ul oficial.

Cotați la peste peste 25 milioane euro pe Transfermarkt sunt: Brennan Johnson (Crystal Palace), Neco Williams (Nottingham Forest), Ethan Ampadu (Leeds United) și Harry Wilson (Fulham).

Lângă aceștia vine experiența unor nume precum atacantul Kieffer Moore (33 de ani) de la Wrexham, și apărătorul Ben Davies (tot 33 de ani), coechipier cu Radu Drăgușin la Tottenham (foto).

Davies, cu 100 de meciuri până azi pentru Țara Galilor, este și cel mai selecționat fotbalist din lot.

Selecționer este Craig Bellamy, fostul atacant de la Liverpool sau Manchester City

Selecționerul galez Craig Bellamy, fost internațional de calibru și atacant la Newcastle, Liverpool sau Manchester City, este în funcție din iulie 2024, prima sa experiență ca antrenor principal la nivel de seniori după ce anterior a lucrat ca secund la Burnley și Anderlecht și a condus destinele formației U21 a grupării belgiene amintite. Info: FRF

Cât s-a terminat Țara Galilor - Ghana marți seară

În timp ce România o înfrunta pe Georgia, Țara Galilor primea vizita reprezentativei Ghanei la Cardiff. Cele două naționale s-au confruntat pe ”Cardiff City Stadium”.

Galezii s-au văzut conduși în minutul 66, când Caleb Yirenkyi a deschis scorul. În minutele adiționale ale părții secunde, gazdele au restabilit egalitatea prin Lewis Koumas (90+3').

Țara Galilor a ratat accederea la CM 2026 după ce a fost învinsă de Bosnia și Herțegovina în semifinalele barajului pe ruta Nations League.

Meciul dintre cele reprezentative două s-a încheiat 1-1 la finalul celor 120 de minute. La loviturile de departajare, bosniacii s-au impus cu 4-2.