În urmă cu mai bine de 30 de ani, România obținea calificare la Campionatul Mondial din 1994, după ce se impunea cu 2-1 la Cardiff în fața Țării Galilor, în ultimul meci al Grupei 4 din preliminarii.

Tricolorii câștigaseră și partida tur, 5-1 la București, iar succesul din noiembrie 1993, de la Cardiff, le-a adus primul loc în grupă și bilete pentru turneul final din SUA.

Gică Hagi i-a provocat coșmaruri selecționerului Țării Galilor: ”Ne-a frânt inimile!”

Craig Bellamy (46 de ani), selecționerul Țării Galilor, își amintește la conferința de presă premergătoare meciului de sâmbătă de cum a trăit momentul în care galezii au ratat accederea la turneul final din SUA, fiind înfrânți de Hagi și compania.

”Hagi a avut un impact uriaș asupra țării noastre. L-am urmărit pentru prima dată prin 1992-1993, când Țara Galilor era în grupă cu ei. Ne-au învins cu 5-1 aici (n.r. – la București), iar eu mă uitam la meci de acasă.

Un talent incredibil, un jucător uimitor. Apoi au venit la Cardiff și a marcat un gol destul de norocos, aveam un portar extraordinar (n.r. – Neville Southall), dar nu a fost cel mai bun moment al său atunci.

Și apoi ne-au frânt inimile, văzându-i pe ei mergând la Campionatul Mondial, în timp ce țara noastră a rămas acasă”, a spus Craig Bellamy, citat de BBC.

Lotul României pentru amicalul cu Țara Galilor

PORTARI: Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 2/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 1/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0)

FUNDAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 24/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 2/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 1/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 7/1), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 1/0)

MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 13/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 1/0), Darius OLARU (FCSB, 27/0), Cătălin CÎRJAN (FC Dinamo, 1/0)

ATACANȚI: Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 5/3), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 21/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7)