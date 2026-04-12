Meciurile din Premier League sunt transmise în direct de VOYO.

Se relansează lupta la titlu în Premier League? Echipe probabile + analiza si pronosticul lui Dan Chilom 

După rezultatele de ieri din Premier League, când Arsenal a pierdut pe propriul teren cu 1-2, împotriva lui Bournemouth, iar Liverpool a trecut de “acasă” de Fulham, meciul dintre Chelsea și City a devenit extrem de important. Londonezii pot pierde contactul cu Liverpool care sunt acum pe locul 5, ultima poziție de UCL, în timp ce City poate revenii în lupta pentru titlu. 

“Albaștrii” sunt pe 6, la 4 în spatele “cormoranilor” dar și un meci mai puțin, cel cu City.

Trupa lui Pep este pe doi, la 9 puncte în spatele lui Arsenal, dar, atenție, cu două meciuri mai puțin!

Chelsea - Manchester City | Echipe probabile

• Chelsea: Sanchez – Cucurella, Hato, Fofana, Gusto – Caicedo, Lavia – Neto, Palmer, Estevao- Joao Pedro

• Manchester City: Donnarumma – Ait-Nouri, Guehi, Khusanov, Nunes – Rodri – O’Reilly – Silva, Semenyo – Marmoush, Haaland

In ultimele 10 partide directe, londonezii nu au nicio victorie! 

City o conduce cu 7-0 pe Chelsea. 

Chelsea - Manchester City | Cote pariuri

“Albaștrii” nu au reușit decât 3 rezultate de egalitate. 

Casele de pariuri din Anglia îi acordă lui Chelsea o cotă de 3.30 la victorie 

Egalul are 3.90 

City este favorită cu o cotă de 2.10

Pariul ambele echipe marchează are o cotă de 1.50 

Ultimul meci dintre cele două s-a jucat pe 4 Ianuarie, și s-a terminat la egalitate, scor 1-1. 

Chris Kavanagh va conduce partida la centru, arbitru care acordă în medie 3,66 cartonașe galbene pe meci, și 0,12 roșii. 

Sugestia Sport.ro:

Șansă dublă - X2

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
Liverpool – Fulham 2-0, în direct pe VOYO! „Cormoranii” au câștigat fără drept de apel
Show în Premier League! S-au marcat șase goluri în Brentford - Everton și Burnley - Brighton
Arsenal - Bournemouth 1-2 | Surpriză pe VOYO în meciul-spectacol din Premier League
Probleme pentru Kylian Mbappe! Francezul a ieșit „șifonat” la meciul cu Girona
Sunderland - Tottenham, în direct pe VOYO de la 16:00! Radu Drăgușin, rezervă la primul meci al lui Roberto De Zerbi
Trei jucători, OUT de la Rapid pentru meciul cu FC Argeș. Gâlcă ia în calcul numai victoria pentru a rămâne în lupta la titlu
A zis-o tare și clar: „Cum spunea și Mircea Lucescu, la fotbal în primul rând e nevoie de asta”
Como - Inter, LIVE TEXT de la 21:45. Examen de titlu pentru Chivu
Reacția ”dușmanilor” lui Mircea Lucescu după moartea legendarului antrenor! ”Il Luce” i-a făcut praf după meciul României

Jackpot pentru Istvan Kovacs! Suma uriașă încasată după ce a fost convocat la CM 2026

Rădoi, OUT de la FCSB înainte de termen? "Finule, poți să te superi, dar gata!'

Inedit! I-a propus lui Mirel Rădoi un transfer pentru FCSB chiar la ieșirea de pe stadion

Moment rușinos la FCSB - Oțelul! Ce s-a întâmplat la momentul de reculegere dedicat lui Mircea Lucescu a umbrit spectacolul de fotbal

Stadionul de 120 de milioane de euro din România rămâne o ruină: „Îți vine să plângi!”

A zis-o tare și clar: „Cum spunea și Mircea Lucescu, la fotbal în primul rând e nevoie de asta”
Trei jucători, OUT de la Rapid pentru meciul cu FC Argeș. Gâlcă ia în calcul numai victoria pentru a rămâne în lupta la titlu
Probleme pentru Kylian Mbappe! Francezul a ieșit „șifonat” la meciul cu Girona
Vestea momentului în Italia: Claudio Ranieri
Sunderland - Tottenham, în direct pe VOYO de la 16:00! Radu Drăgușin, rezervă la primul meci al lui Roberto De Zerbi
Chelsea - Manchester City 4-4! Adevărat thriller în Premier League
Chelsea - Manchester City 0-1. Golul lui Mahrez a decis derby-ul etapei cu numărul 17 din Premier League
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Kosovo - Turcia, azi de la 21:45. Echipe probabile + șansele celor două naționale de a se califica. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom
Italia - Irlanda de Nord, azi de la 21:45. Echipe probabile + cine merge mai departe. Analiza si pronosticul lui Dan Chilom
Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

