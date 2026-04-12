Se relansează lupta la titlu în Premier League? Echipe probabile + analiza si pronosticul lui Dan Chilom

După rezultatele de ieri din Premier League, când Arsenal a pierdut pe propriul teren cu 1-2, împotriva lui Bournemouth, iar Liverpool a trecut de “acasă” de Fulham, meciul dintre Chelsea și City a devenit extrem de important. Londonezii pot pierde contactul cu Liverpool care sunt acum pe locul 5, ultima poziție de UCL, în timp ce City poate revenii în lupta pentru titlu.

“Albaștrii” sunt pe 6, la 4 în spatele “cormoranilor” dar și un meci mai puțin, cel cu City.

Trupa lui Pep este pe doi, la 9 puncte în spatele lui Arsenal, dar, atenție, cu două meciuri mai puțin!

Chelsea - Manchester City | Echipe probabile

• Chelsea: Sanchez – Cucurella, Hato, Fofana, Gusto – Caicedo, Lavia – Neto, Palmer, Estevao- Joao Pedro

• Manchester City: Donnarumma – Ait-Nouri, Guehi, Khusanov, Nunes – Rodri – O’Reilly – Silva, Semenyo – Marmoush, Haaland

In ultimele 10 partide directe, londonezii nu au nicio victorie!

City o conduce cu 7-0 pe Chelsea.

Chelsea - Manchester City | Cote pariuri

“Albaștrii” nu au reușit decât 3 rezultate de egalitate.

Casele de pariuri din Anglia îi acordă lui Chelsea o cotă de 3.30 la victorie

Egalul are 3.90

City este favorită cu o cotă de 2.10

Pariul ambele echipe marchează are o cotă de 1.50

Ultimul meci dintre cele două s-a jucat pe 4 Ianuarie, și s-a terminat la egalitate, scor 1-1.

Chris Kavanagh va conduce partida la centru, arbitru care acordă în medie 3,66 cartonașe galbene pe meci, și 0,12 roșii.

Sugestia Sport.ro:

Șansă dublă - X2