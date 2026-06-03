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Cornel Dinu a criticat așezarea în teren a tricolorilor la meciul Georgia - România 1-1, debutul mandatului secund al lui Gheorghe Hagi pe banca naționalei. Dinu a susținut că sistemul ales de Hagi nu a fost inteligibil.

Aspectele care l-au nemulțumit pe Cornel Dinu în Georgia - România 1-1

Cornel Dinu a criticat, de asemenea, utilizarea lui Olimpiu Moruțan pe postul de extremă dreapta și folosirea lui Florinel Coman ca atacant central, subliniind că jocul la mijlocul terenului a fost confuz.

„Procurorul” a mai acuzat o confuzie creată și în privința modului în care au fost jucați Vladimir Screciu, Răzvan Marin, Ianis Hagi și Valentin Mihăilă.

Dinu: „O confuzie la mijlocul terenului”

„Legat de logica de așezare, lucrurile au fost surprinzătoare, în sensul că a fost un sistem greu de transformat în cifre, ca așezare. Surprinzător cu patru apărători centrali, iar Coubiș un fel de fundaș central dreapta. Moruțan a jucat într-o poziție pe care nu-l văd să evolueze vreodată, nici la Rapid, nici la națională, a fost un fel de mijlocaș lateral dreapta pe toată banda. O confuzie la mijlocul terenului și o experiență reluată cu Florinel Coman, care nu joacă la echipa de club în postura de atacant central.

Din acest punct de vedere vorbim, clar, de eșecuri. Cred că la echipa națională trebuie să selecționezi jucători care evoluează pe posturile respective și la echipa de club. Nu pot fi schimbate aceste automatisme care sunt foarte importante și intră, de fapt, în obișnuința jucătorilor. La fel, la mijlocul terenului a fost confuzie mare, Screciu, al patrulea apărător central din echipă, a jucat la mijloc, apoi au fost greu de definit pozițiile lui Marin, Ianis Hagi și chiar a lui Mihăilă.

Sper că a încercat niște poziții pentru unii jucători, însă din punct din punct de vedere al așezării, logicii, dinamicii tactice, lucrurile au fost total nefast surprinzătoare!”, a declarat Cornel Dinu, potrivit prosport.ro.

Caseta meciului Georgia - România 1-1

Georgia: Mamardashvili – Kashia (Beriashvili 66'), Goglichidze (Gelashvili 83'), Kochorashvili, Zivzivadze (Kvernadze 66'), Chakvetadze (Egoyan 46'), Kvilitaia (Mekvabishvili 83'), Lochoshvili (Dvali 66'), Mamageishvili, Azarov, Kiteishvili. Selecționer: Willy Sagnol

Mamardashvili – Kashia (Beriashvili 66'), Goglichidze (Gelashvili 83'), Kochorashvili, Zivzivadze (Kvernadze 66'), Chakvetadze (Egoyan 46'), Kvilitaia (Mekvabishvili 83'), Lochoshvili (Dvali 66'), Mamageishvili, Azarov, Kiteishvili. Willy Sagnol România: Aioani (Hindrich 63') – Coubiş (M. Ilie 63'), Drăguşin, Ghiţă (Sorescu 78'), Borza (Eissat 46') – Screciu (D. Matei 71'), R. Marin (Cicâldău 46') – Moruţan (Al. Dobre 46'), I. Hagi (T. Băluţă 63'), Mihăilă (Baiaram 63') – Fl. Coman (Louis Munteanu 46'). Selecționer: Gheorghe Hagi

Aioani (Hindrich 63') – Coubiş (M. Ilie 63'), Drăguşin, Ghiţă (Sorescu 78'), Borza (Eissat 46') – Screciu (D. Matei 71'), R. Marin (Cicâldău 46') – Moruţan (Al. Dobre 46'), I. Hagi (T. Băluţă 63'), Mihăilă (Baiaram 63') – Fl. Coman (Louis Munteanu 46'). Gheorghe Hagi Cartonaşe galbene: Kvilitaia 59', Goglichidze 80' / Screciu 41', Drăguşin 59', T. Băluţă 82', M. Ilie 84'

Kvilitaia 59', Goglichidze 80' / Screciu 41', Drăguşin 59', T. Băluţă 82', M. Ilie 84' Arbitru: Moatasem Ahmad Al-Mazyed (Qatar)

Moatasem Ahmad Al-Mazyed (Qatar) Au marcat: Kvilitaia 46' / L. Munteanu 55'

Pentru selecționata condusă de Gică Hagi urmează amicalul de pe Stadionul „Steaua” contra Țării Galilor (sâmbătă, 6 iunie, 20:45).

Cornel Dinu, o legendă pentru Dinamo și România

Cornel Dinu a evoluat pentru Dinamo între anii 1966 și 1983, perioadă în care a marcat 63 de goluri în 531 de meciuri, câștigând de șase ori Liga 1 și de două ori Cupa României.

Ca antrenor, Dinu a pregătit-o pe Dinamo în trei mandate diferite: 1984-1985, 1998–2001 și 2002-2003. A câștigat, de asemenea, din rolul de tehnician principal în două rânduri Liga 1 și Cupa României.