ROMANIA - MALTA 1-0: "Analiza la SANGE! Vor fi schimbari!" Contra SCHIMBA echipa nationala! Jucatorii U21, vizati

Romania a invins Malta cu 1-0 in preliminariile EURO 2020, insa elevii lui Contra au dezamagit.

Cosmin Contra anunta schimbari in echipa nationala dupa esecul cu Spania si victoria cu Malta. Romania e pe locul 3 in grupa de calificare si are nevoie de victorii cu Norvegia si Suedia ca sa ajunga la EURO 2020. Contra a acuzat lipsa de experienta a jucatorilor promovati de la U21 in meciul cu Malta si anunta ca va analiza la sange prestatia elevilor sai pana la partidele din octombrie.



Contra: Jucatori neexperimentati, s-au grabit de multe ori!



"Am introdus o echipa foarte tanara, neexperimentata. Poate cu mai multa experienta ar fi tratat astfel jocul. E un risc pe care mi l-am asumat in acest meci. Ne-am grabit foarte tare sa ajungem in careu si sa dam gol, nu am avut luciditate. Importante sunt cele trei puncte.

N-am dat gol foarte repede cum s-a intamplat in tur, cu toate ca 20-25 de minutea avut ocazii si acel gol anulat din motiv de offside.

Trecerea timpului a facut ca jucatorii sa fie putin nervosi si sa nu mai aiba luciditate in actiuni, ne-am grabit sa ajungem in careu si sa dam gol. Jocul nu a fost simplu. Importante sunt cele 3 puncte, am debutat doi jucatori, Bordeianu a fost foarte bun, agresiv, ceea ce ma asteptam de la el. Si Rus cred ca a facut un meci foarte bun, sunt multumit de el.

Vor fi schimbari dupa aceste doua meciuri, analiza va fi la sange si vor fi schimbari la urmatoarele meciuri. M-au nemultumit jucatori, dar sunt multumit de cele 3 puncte. Sunt si momente cand joci prost si castigi, e important ca suntem in cursa calificarii, acum putem sa lucram din nou in zilele de dinaintea meciurilor urmatoare.

M-a deranjat faptul ca maltezii au avut ocazii, n-am putut sa stam foarte bine la o minge pierduta. In a doua repriza s-a intamplat pe nervozitatea noastra, timpul a trecut fara sa dam gol si ei au inceput sa trimita mingi catre jucatorii de banda care urcau foarte mult. Nu-mi convine ca le-am dat prea multe posibilitati sa ne puna in dificultate.

Se intampla cand jucatorii au o zi mai putin fasta. Nu cred ca a fost lipsa de motivatie, dimpotriva. Jucatorii si-au dorit prea mult aceasta victorie. Nu exista lipsa de motivatie, jucatorii vin sa castige fiecare meci. Am introdus o echipa tanara, neexperimentata, poate in anumite momente ar fi trata altfel jocul, dar e un risc pe care mi l-am asumat in acest meci.

La nivelul asta e destul de greu daca nu ai experienta si nu stii ce sa faci in anumite momente ale jocului, aceasta graba sa ajungem la poarta, eu le strigam sa tinem de minge, sa avem posesie si sa jucam repede pe linii, dar ei verticalizau repede pe atacanti. In repriza a doua pierdeam mingea, trimiteam repede la atacanti si tot asa.

Presiune e la fiecare meci, acum e si presiune mai mare pentru ca trebuie sa castigam fiecare meci pe care il avem. Ca sa devii un antrenor si mai bun trebuie sa faci fata tuturor situatiilor in care te afli. Stefan a fost la debut, a incercat sa faca ceea ce am pregatit ieri la antrenament, ma asteptam la mai mult din partea lui Chipciu, poate sa aduca multe pe faza de atac, dar in general sunt multumit, nu pot sa fiu foarte nemultumit.

Eram intors la golul lui Puscas, nu l-am vazut. Chiar voiam sa spun ceva unui secund si nu am vazut golul", a spus Cosmin Contra la conferinta de presa.



PROGRAM NATIONALA PRELIMINARII EURO 2020

12 octombrie 2019: Feroe – România (ora 19:00), Malta – Suedia, Norvegia – Spania (ora 21:45)

15 octombrie 2019: Feroe – Malta, România – Norvegia, Suedia – Spania (ora 21:45)

15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, România – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45)

18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – România, Suedia – Feroe (ora 21:45)

CLASAMENT GRUPA F



1 Spania 18p

2 Suedia 11p

3 Romania 10p

4 Norvegia 9p

5 Malta 3p

6 Feroe 0p