Urmarim si comentam impreuna partida ROMANIA - MALTA din preliminariile EURO 2020 pe www.sport.ro!

Romania a pierdut meciul cu Spania, scor 1-2, insa tricolorii se pot revansa in fata fanilor in aceasta seara, la Ploiesti. Romania e obligata sa invinga Malta si nu oricum. Echipa lui Contra trebuie sa castige la scor in fata modestei nationale din Malta. Golaverajul ne-ar putea duce la EURO.

Cum ne calificam gratie golaverajului

Dupa cinci meciuri jucate, adica jumatate din campania de calificare, Romania este pe locul 4 in grupa, cu 7 puncte, golaveraj +5. Suedia, principala contracanditata la locul 2 are 10 puncte si tot un golaveraj +5.

ROMANIA - MALTA, ora 19:00, LIVE LA PROTV



In cazul in care cele doua echipe, Romania si Suedia, obtin aceleasi puncte din meciurile cu Spania, Norvegia, Malta si Insulele Feroe, iar Romania invinge Suedia pe teren propriu cu 2-1, se va ajunge la egalitate. Daca vom invinge cu 2-1, primul criteriu de departajare, rezultatele directe, va fi eliminat si va intra in discutie urmatorul criteriu de departajare, adica golaverajul.

Astfel, Suedia a invins cu 4-0 pe Malta, ceea ce ii obliga pe tricolori sa inscrie cel putin 4 goluri in deplasarea din Feroe. De asemenea, Suedia a castigat pe teren propriu cu Malta, scor 3-0, iar Romania trebuie sa castige la acelasi scor sau la o diferenta mai mare duminica seara.

Romania, de aproape 30 de ori mai valoroasa decat Malta

Romania va juca al 6-lea meci din grupa F din cadrul preliminariilor EURO 2020 impotriva celor din Malta. Nationala Maltei nu s-a calificat niciodata la un turneu final. Au un lot care valoreaza 3,45 de milioane de euro pe transfermarkt, valorand aproape de 30 de ori mai putin decat nationala Romaniei. Cel mai bine cotat fotbalist din lotul Maltei este mijlocasul Jake Grech, care valoreaza 250 de mii de euro pe transfermarkt.

In clasamentul FIFA, Malta ocupa locul 156, in schimb ce nationala Romaniei se claseaza pe locul 28. Cea mai buna clasare pentru maltezi in ierharhia FIFA a fost locul 66, pozitie pe care au ocupat-o in 1994, iar cea mai slaba pozitie pe care s-au clasat a fost locul 168 in 2010.

Cel mai mare scor pe care nationala Maltei l-a inregistrat a fost 7-1 in fata celor din Liechtenstein in 2008 intr-un meci amical, iar cea mai drastica infrangere a fost 12-1, infrangere suferita in fata nationalei Spaniei in 1984, intr-un meci din cadrul preliminariilor campionatului european.

Contra: "Nu sunt un antrenor fricos!"

Cosmin Contra a incercat sa explice esecul din meciul cu Spania. Contra a dat drept exemplu meciurile trecute ale Spaniei, cu adversari mai puternici decat nationala Romaniei.

Contra se apara si spune ca nu este un antrenor fricos, cu referire directa la sistemul cu 5 fundasi folosit la confruntarea cu Spania.

"Nu sunt dezamagit de critici. Nu am fost si nu sunt un antrenor fricos. La meciul de acasa cu Suedia, Spania a avut 80% posesie si au avut mai multe ocazii decat au avut cu noi, iar portarul lor a aparat mai mult decat Tatarusanu. Croatia a luat 6 goluri. Angliei a dat doua goluri, dar au avut 6-7 ocazii. Spania este o echipa care face viata grea oricarei echipe. Am ales tactica pe care am considerat-o potrivita. Urmeaza patru finale, le-am transmis jucatorilor. Indiferent de rezultatul meciului cu Spania, tot patru finale am fi avut. Daca vom castiga cele patru meciuri, cred ca vom ajunge la Campionatul European. Nu stiu daca Romania a marcat mai multe goluri cu alt selectioner decat a marcat in mandatul meu. Mi-as dori sa joc ca Spania, dar nu cred ca avem jucatori. Le-am spus jucatorilor ca trebuie sa marcam cat mai repede cu Malta. Si sa marcam cat mai multe goluri pentru ca golaverajul ar putea conta.", a declarat Cosmin Contra la conferinta de presa.

Schimbari uriase in echipa

Cosmin Contra nu schimba doar sistemul, ci mai multi titulari. Contra va juca intr-o formula ultra-ofensiva in aceasta seara, intr-un sistem 4-3-3, in care se vor regasi doar patru jucatori care au inceput meciul cu Spania din primul minut.

Chiriches, Stanciu, Razvan Marin si George Puscas sunt cei patru fotbalisti care au inceput partida cu Spania si se vor regasi printre primii 11 si la partida din aceasta seara.

Echipa probabila a Romaniei: Radu - Chipciu, Rus, Chiriches, Florin Stefan - Stanciu, R.Marin, Ianis Hagi - Florin Andone, George Puscas, Grozav

Echipa probabila a Maltei: Bonello - Corbalan, Borg, Agius, Muscat - Fenech, Muscat, Vella, Mbong - Grech, Nwoko