ROMANIA - MALTA 1-0: Puscas CREDE in calificarea nationalei: "Visez la asta!" Ce spune despre jocul slab cu Malta

Singurul marcator al meciului cu Malta, George Puscas, a vorbit dupa meciul slab al nationalei care a fost dominata de maltezi pe teren propriu

"Cred ca cele 3 puncte sunt cele mai importante. Publicul si suporterii voiau un joc mai bun, cu mai multe goluri. Cu echipele care se inchid si nu ataca, e greu. Nu am gasit destule spatii in prima repriza, e bine ca am marcat si am luat cele 3 puncte.

Ma bucur ca marchez in continuare, e important, sa ajut echipa si sper sa pot marca in continuare si sa aducem victorii echipei nationale. Am pregatit faza golului la antrenamente, am stat bine pe coltul scurt.

Iau de aici cele 3 puncte, sustinerea suporterilor. Au continuat sa cante cu noi si sa ne sustina si asta e important", a spus Puscas dupa meci.

Despre urmatoarele partide, Puscas a spus ca nu trebuie subestimat niciun adversar:

"Finalele sunt cu Norvegia si Suedia dar sa nu subestimam Feroe, va fi un meci greu, cred ca se vor inchide. Ma visez la Europeanul viitor foarte mult, dupa ce s-a intamplat vara asta, cred ca va fi superb daca reusim asta si cred ca putem face asta."

Ratarea din meciul cu Spania il urmareste

"Am revazut faza din meciul cu spania pana dimineata, nu a fost bine, am prins-o bine, probabil intra cand o prinzi prost, am prins-o bine dar a oprit-o portarul", a spus atacantul roman.