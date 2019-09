ROMANIA - MALTA 1-0: Chipciu iese la ATAC: "Si daca atacam cu Spania ce? Nu faceam nimic! FCSB a luat 5 cu City!" VIDEO

Alex Chipciu are o reactie vehementa dupa 1-0 cu Malta in preliminariile EURO 2020!

Chipciu a revenit pe teren dupa suspendarea din meciul cu Spania, iar nationala s-a impus cu Malta, scor 1-0, gol marcat de George Puscas. Chipciu spune ca prezenta lui contra spaniolilor nu ar fi facut diferenta si nici o tactica mai curajoasa din partea lui Contra.



Chipciu: Suntem dezamagiti, fotbalul e dureros uneori!

"Au fost multe reactii dupa meciul cu Spania, acum abia am batut cu 1-0. Singurul lucru pozitiv e faptul ca am castigat. Am trait mai multe meciuri de genul asta in care nu merge nimic, ai 1-0, te duci pe atac si iei un gol si se termina calificarea. Am trait asta si la Steaua si la Anderlecht, se intampla. Si noi in teren, vorbeam cu colegii, fotbalul e atat de greu si de dureros, te lovesti, esti epuizat fizic. Ne-a fost greu sa-i desfacem, s-au aparat foarte bine, cu marcaj om la om. Mai avem sanse la calificare, suntem la mana noastra, va fi foarte greu, asta e clar. Multumesc suporterilor pentru ca ne-au incurajat, dupa un astfel de meci nu te mai aplauda nimeni, e un mare merit. Se termina totul cu un egal.

Daca eram cu Spania nu faceam nimic, au fost multe reactii legate de sistem, e foarte greu cu Spania, te paseaza indiferent de sistem. Am in minte Steaua cu Man. City sau cu Lazio, s-au aparat sus si au luat 4, 5-0. Puteam sa egala, sa nu uitam asta. Ei au jucatori la toate marile cluburi europene, ganditi-va daca ar juca Real Madrid cu Ludogorets, FCSB, Slavia Praga. Poate Tata, Chiriches s-ar putea bate la nivelul lor. E dureros cand te chinui cu Malta, imi pare rau si pentru Mister, e dureros. Am simtit tensiune, si pe Mister foarte dezamagit, e normal, ne pare rau pentru ca n-a fost o o problema. Si daca ne-am aparat cu 5 ce? Era oricum greu sa faci posesie cu Spania, e clar", a spus Chipciu la PROTV!