ROMANIA - MALTA 1-0: Reactie DURA din partea unui oficial FRF la adresa suporterilor: "Nu suntem in razboi cu nimeni, nu avem uniforma militara"

Mihai Stoichita a vorbit despre posibila suspendare a suporterilor dupa scandarile din meciul cu Spania pe care Romania l-a pierdut cu 2-1

Echipa nationala risca o sanctionare dura dupa incidentele petrecute in meciul dintre Romania si Spania. Mai multi suporteri aflati in peluza au ales sa nu respecte momentul de reculegere dedicat fetitei lui Luis Enrique, fostul selectioner al Spaniei, care a pierdut lupta cu cancerul saptamana trecuta. De asemenea, pe parcursul partidei, doi suporteri au patruns pe gazon, fiind nevoie sa intervina stewarzii.

In urma celor intamplate, dar si cu precedentul meciului cu Malta, cand suporterii au folosit materiale pirotehnice si au iesit in evidenta cu scandari xenofobe, UEFA urmeaza sa se decida in legatura cu sanctiunile pe care le vor aplica.

Mihai Stoichita nu intelege atitudinea suporterilor si ii critica.

"Am mai castigat meciuri fara spectatori, suntem obisnuiti, si in pregatiri am jucat fara public. Este totusi inadmisibil, am tras un semnal de alarma inaintea meciului, am spus ca singurul lucru care nu se poate schimba la un meci sunt spectatorii, daca sunt dati afara, nu poti aduce altii in loc.

Romania nu e in razboi cu nimeni, nu vad pe nimeni imbracat in militar, nu atacam pe nimeni. Eu stiam ca suntem un popor tolerant care accepta pe oricine vine in tara. Din pacate, unii nu inteleg treaba asta si imi pare rau pentru ei", a declarat Stoichita pentru Digi Sport.