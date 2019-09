ROMANIA - MALTA 1-0: Ianis Hagi, deranjat de o intrebare: "Nu mai e vorba de tineret aici, suntem la seniori!" 

Ianis Hagi a fost titular in meciul cu Malta si a centrat la singura reusita, a lui George Puscas.

Cu 1-0 chinuit in fata Maltei, nationala Romaniei ramane in cursa calificarii la EURO 2020. Puscas a inscris cu capul din centrala lui Ianis Hagi la un corner, imediat dupa pauza. Hagi nu a vrut sa auda de o "filiera" de la tineret, desi el si Puscas se stiu mai bine in urma performantelor de la echipa U21.

"Nu e vreo filiera de tineret, suntem jucatori la nationala mare, ne ajuta ca am avut rezultate bune la tineret, ca este chimie intre mine si George, dar suntem la echipa mare acum, toti am muncit sa producem fotbal, ocazii, pacat ca am reusit doar un gol din toate fazele, sapte sau opt, cate am avut", a spus Hagi.

"Noi doi mereu producem ceva cand suntem amandoi pe teren. Si in meciul cu Spania George a avut doua ocazii pe baza relatiei dintre noi, dar nu se pune problema de a fi vreo filiera de tineret. Nu avem nici 10 meciuri la nationala si noi deja vorbim de viitor, asta e treaba noastra, eu vin cu pasele, el cu golurile", a mai spus tanarul jucator.



Ianis Hagi: Sa fim mai pozitivi, am castigat 3 puncte!

"Cum am spus si la conferinta, rezultatul e cel mai important, meciurile ramase trebuie castigate, primul pas a fost facut, s-a ratat foarte mult in prima repriza. Daca marcam mai mult atunci, eram mai linistiti in a doua parte, dar conteaza cele trei puncte pana la urma. Putem fi mai pozitivi, am castigat trei puncte, suntem in carti, jucam acasa", a spus Ianis la finalul partidei.