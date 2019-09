ROMANIA - MALTA 1-0 | Selectionerul Maltei dezamagit de rezultatul meciului cu Romania: "Am jucat bine, meritam cel putin un punct" 

Selectionerul Maltei, Ray Farrugia, a vorbit dupa infrangerea suferita in fata Romaniei cu scorul 1-0 si s-a aratat dezamagit de scor, tinand cont de prestatia jucatorilor sai.

Tricolorii au castigat prima finala din cele patru, insa prestatia nu a fost una convingatoare. Dupa cele 3 puncte pe care le-am obtinut, selectionerul maltezilor s-a aratat dezamagit de scorul final, mai ales ca jucatorii sai au fost cei cu ocaziile mai mari si l-au pus de cateva ori in dificultate pe Tatarusanu.

"Sunt extrem de dezamagit, la felul cum am jucat meritam cel putin un punct! Incontestabil! Cred ca am surprins multa lume cu jocul nostru. Pacat, infrangerea e infrangere, chiar daca am jucat bine. Ramane rezultatul, 1-0 pentru Romania.

Jucatorii mei au evoluat la cel mai inalt nivel. Au jucat cu un ritm ridicat pana in ultimul minut, nimeni nu le putea cere mai mult. Echipa va juca si mai bine de acum inainte. Ma bucur ca am fost aplaudati de fanii Romaniei la final, e ceva fantasticc. Le multumesc ca ne-au apreciat efortul", a spus selectionerul Maltei dupa meci.