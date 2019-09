Singura veste buna si ce problema URGENTA trebuie sa rezolve Contra in meciurile cu Norvegia si Suedia. Concluzii dupa Romania 1-0 Malta

Romania a batut Malta cu 1-0.

Nationala a reusit o victorie asteptata, insa scorul nu a fost deloc cel la care visa selectionerul inainte de meci. Contra spera sa dam cat mai multe goluri cu Malta, pentru a avea avantajul golaverajului inainte de dubla decisiva cu Norvegia si Suedia din octombrie si noiembrie.

Iata mai jos cateva concluzii dupa meciurile cu Spania si Malta.

1. Victoriile mici aduc calificari mari

Victoria cu Malta pare suparatoare, insa mai important decat orice este ca am reusit sa castigam cele 3 puncte. Nu am aratat deloc cum trebuie, insa matematic suntem acolo unde ne-am dorit dupa acest meci. Trei victorii cu 1-0 in meciurile cu Malta, Norvegia si Suedia, sunt mai bune decat un 7-0 cu Malta si doar un punct cu rivalele pentru calificare. Cele 3 puncte castigate cu Malta sunt singura veste buna dupa dubla cu Spania si Malta, o dubla care a scos la iveala problemele pe care le are nationala. Insa suntem pe drumul cel bun, "matematic" vorbind.

2. Puscas si cureaua lata

Dupa ani de zile, avem un nou jucator care pare sa duca nationala in spate. Puscas a pasat decisiv la golul lui Andone cu Spania, a fost la un pas sa egaleze in prelungiri nationala lui Ramos si Kepa si a marcat unicul gol in victoria cu Malta, un meci in care ne-au lipsit nu doar golurile, ci si ocaziile.

Atacantul cedat prea usor de Inter aduce aminte de vremurile in care Mutu ne califica la Euro parca de unul singur. In urma cu 10-12 ani, toata lumea astepta miracolul de la Mutu, si el cedat prea usor de Inter. O lovitura libera, un sut, o faza fixa. Acelasi lucru pare ca asteptam si acum de la Puscas, cel care pare sa fie singurul de la U21 care si-a batut in cuie locul in nationala mare.

3. Ne aparam ca la Rovine!

Cea mai mare problema in nationala Romaniei este apararea. Malta ne-a dat un gol, anulat, si a fost aproape de alte doua ori sa ne scoata din drumul catre Euro. Malta! O nationala care nu are voie sa ajunga la poarta, daca ai pretentii. Chiriches si Rus au fost un cuplu "petarda", calcand pe minge de cateva ori si facand cadouri unor adversari incapabili sa profite de ele. Daca Malta a ajuns sa ne preseze pe final si sa aiba ocazii, e clar ca vom avea probleme cu Norvegia si Suedia in aceasta toamna.

Pe langa cuplul de fundasi centrali, avem probleme si pe benzi. Chipciu a fost inexistent cu Malta, neavand nici macar o faza ofensiva reusita, in timp ce Stefan nu a nimerit nicio centrare in careul gazdelor.

Cu mai multa siguranta in aparare si cu ceva inspiratie in atac, putem ajunge la Euro. Norvegia si Suedia nu sunt de speriat, insa sunt niste nationale ce practica un fotbal "corect", iar cu o aparare dezastruoasa ca in meciurile cu Spania si Malta nu avem sanse prea mari de calificare. Daca va reusi sa rezolve problemele in aparare, Contra are o sansa buna sa ne duca la Euro!

Programul nationalei in urmatoarele meciuri

12 oct Feroe - Romania

15 oct Romania - Norvegia

15 nov Romania - Suedia

18 nov Spania - Romania