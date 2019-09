ROMANIA - MALTA 1-0 | "Ramanem in cursa calificarii!" Cosmin Contra, dupa jocul slab cu Malta: "De aceea nu am practicat jocul dorit!" Cine sunt remarcatii selectionerului

Romania s-a impus cu 1-0 in fata celor din Malta dupa golul marcat de George Puscas. Tricolorii au jucat foarte slab, iar pe finalul partidei, Malta a inscris, dar golul a fost anulat pe motiv de offside. Selectionerul nationalei, Cosmin Contra, a vorbit la finalul partidei si a analizat evolutia tricolorilor.

"Nu am stralucit in a doua repriza, dar cred ca primele 20-25 de minute am avut 2-3 ocazii foarte clare plus un gol valabil. Am avut 20-30 de minute foarte bune, dupa care am avut o greseala din care a pornit o ocazie foarte mare si pentru ei. Au perioade in care se apara cu 10 jucatori, trebuia sa castigam acest meci cu orice pret, am introdus o echipa destul de tanara, iar aceasta lipsa de experienta a facut ca jocul sa para mai slab si adverasul nu ne-a lasat sa ne facem jocul. Sunt 3 puncte pana la urma, ramanem in cursa calificarii dupa acest meci trebuie sa analizez foarte bine si sa iau cele mai bune decizii pentru urmatoarele meciuri.

Am vrut sa ii mobilizez dupa meciul cu Spania in care s-a depus un efort foarte mare si stiam de Malta ca o sa vina ca o sa incerce sa nu ne dea spatii, mie mi-a placut meciul, am jucat bine 25-30 de minute. Nu am avut luciditate, am vrut foarte repede sa dam gol, voiam sa ajungem cat mai repede la poarta, ne grabeam si asta pentru ca trecea timpul foarte repede. Trecand timpul, acest nervi au aparut, dar important este ca am castigat, i-am castigat si pe Bordeianu si pe Rus, doi jucatori care au confirmat ca merita sa joace la echipa nationala. Avem sanse sa ne calificam la campionatul european daca castigam urmatoarele 3 meciuri", a declarat Cosmin Contra la PRO X.