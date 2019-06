ROMANIA - GERMANIA 2-4: Mirel Radoi, prima reactie dupa ratarea finalei: "Doua momente au decis meciul" Ce spune despre penalty-ul primit de nemti

Mirel Radoi spune ca Romania are un viitor urias, iar elevii sai au invatat multe in partida cu Germania din semifinalele EURO U21.

Romania U21 a fost la 45 de minute de prima finala EURO U21 din istoria ei. Cu dubla lui George Puscas, nationala de tineret a condus la pauza cu 2-1, iar acelasi Puscas putea sa marcheze pentru 3-1. Dupa pauza, nemtii au primit usor penalty din partea arbitrului, iar apoi au mai marcat de doua ori din lovituri libere pe fondul epuizarii jucatorilor romani.



Mirel Radoi: Doua momente au decis partida!

Radoi spune ca ratarea lui Puscas si penalty-ul primit de nemti au decis calificarea. Chiar si asa, cel mai tanar selectioner de la EURO U21 e mandru de elevii sai.

"Nu am regrete, cred ca meciul din seara asta a fost simplu, cu doua momente decisive. Nubel a salvat acel cap al lui Puscas de 3-1, ne-ar fi fost mult mai usor repriza a doua. Apoi momentul nefericit cu decizia de penalty. Nu stiu daca a fost sau nu, dar fara el meciul ar fi decurs asa cum ne-am planuit.

Raman cu amintirea ca am terminat in primele 4 din Europa, am strans zeci de mii de romani la stadion si milioane in fata televizoarelor, i-am facut sa creada in noi. Daca ne ridicam fizic la acelasi nivel cu cei din strainatate putem sa obtinem multe lucuri frumoase. Sper ca aceasta generatie sa continue, o sa mergem anul urmator la Jocurile Olimpice.

Ar trebui sa invatam ca nu ni se da nimic gratis, va trebui sa mergem sa luam singuri. Va trebui sa muncim mult ca sa ne ridicam si sa castigam respectul tuturor", a spus Mirel Radoi.