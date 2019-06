ROMANIA - GERMANIA 2-4: "Sprint final spre FINALA!" Nemtii exlulta dupa rasturnarea fabuloasa de scor! Cum au reactionat

Germania U21 a invins Romania U21 in semifinala EURO 2019 cu 4-2 si va juca finala de duminica.

Visul Romaniei U21 la finala EURO U21 a fost spulberat in prelungiri de nationala Germaniei. Romania conducea cu 2-1 la pauza prin dubla cu George Puscas, insa nemtii au revenit dupa pauza si au marcat de trei ori din faze fixe. A fost un penalty controversat si doua lovituri libere cu care Radu a fost executat!



BILD: SPRINT FINAL CATRE FINALA!

Nemtii de la Bild remarca batalia de la 40 de grade cu Romania, dar si reusitele din final care au adus calificarea Germaniei. "Ce batalie a fost pe caldura din semifinala. Ce ce sprint final grozav! Germania a facut fata celui mai serios asalt de la acest turneu final iar acum se poate gandi la apararea trofeului", a scris Bild.

Kicker titreaza sec. "Germania U21 ajunge in finala EURO U21", in timp ce Marca si As remarca reusita lui Waldschmidt din prelungiri. "Waldschmidt o califica pe Germania in finala in minutul 90"

L'Equipe: "Sperante la EURO. Germania invinge Romania si se califica in finala", scrie si cel mai citit ziar francez de sport.