ROMANIA - GERMANIA U21: Imaginile care il CONTRAZIC pe arbitru! Ce s-a intamplat la faza penalty-ului pentru nemti. FOTO

Romania U21 s-a batut cot la cot cu Germania in semifinala EURO U21, iar George Puscas a fost eroul primei reprize, cu doua reusite. Nemtii au deschis scorul prin Amir, insa au intrat condusi cu 1-2 dupa primele 45 de minute.



IANIS HAGI, FAULT IN AFARA CAREULUI!

In minutul 50, Ianis Hagi a tras un adversar la marginea careului, in urma unui corner executat pe jos de jucatorii germani. Jucatorul roman l-a tras de tricou pe adversarul sau, iar cei doi au ajuns in careu din inertie. Arbitrul a dictat penalty si nu a consultat VAR. Imaginile arata ca tragerea lui Ianis s-a petrecut la doi metri in afara careului, iar jucatorul roman a protestat vehement. Arbitrul i-a acordat cartonas galben.

CAPTURI: TVR