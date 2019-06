ROMANIA U21 - GERMANIA U21 2-4 | Promisiunea lui Ianis Hagi dupa eliminarea de la EURO! "Am tinut piept celor mai bune echipe din Europa!" Cel mai mare castig dupa turneul final

Romania a pierdut semifinala cu Germania de la EURO U21!

Romania a ratat calificarea in finala turneului din Italia si San Marino, dupa ce au pierdut cu 2-4 semifinala cu Germania. Romania a condus la pauza cu 2-1, insa in repriza a doua nemtii au dominat jocul si s-au impus, in cele din urma, cu doua goluri marcate in minutele 90 si 90+1.

Ianis Hagi a promis, dupa meci, ca generatia sa va lupta in continuare si ca lucrul pozitiv este foamea de victorii pe care o au toti tinerii jucatori romani.

"Vreau sa felicit o tara intreaga ca a fost alaturi de noi, toti suporterii care au venit sa ne sustina pe caldura. Oboseala? Nu stiu daca sa zic despre asta, ambele echipe am jucat la fel. Am fost foarte aproape de prima noastra finala, dar avem tot viitorul in fata. Suntem tineri. Nu avem de ce sa fim suparati. Lucrul pozitiv este ca avem foame de victorii, de turnee finale, de trofee.

A fost ceva unic, sa castigi grupa cea mai grea de la EURO, dupa aceea sa le tii piept celor mai bune echipe din Europa, sa le domini, sa joci ofensiv. E ceva unic! E ceva incredibil! Mai ales si datorita suporterilor!", a spus Ianis Hagi la finalul meciului, la TVR.