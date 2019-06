Manea, cu lacrimi in ochi la final: "Am dat totul! Va pot confirma eu pentru toti colegii mei!" Unde s-a pierdut calificarea: momentul care s-a resimtit puternic pe teren

Romania U21 s-a oprit in semifinalele EURO U21. Germania a castigat pe final, scor 4-2. Nemtii au marcat golurile victoriei in minutele 90, respectiv 90+4.

Cristi Manea s-a declarat dezamagit la finalul partidei. Fundasul nationalei si al CFR-ului spune ca s-a simtit oboseala acumulata de-a lungul turneului, insa "tricolorii mici" nu au nicio scuza pentru ca au ratat finala.

Totusi, Manea da asigurari tuturor ca atat el, cat si colegii sai au luptat pana la ultima picatura de energie.

"Suntem foarte suparati pentru acest rezultat. Cred ca puteam mult mai mult. Am dat totul pe teren. Va pot confirma eu pentru toti colegii mei. Cred ca totul s-a rupt la primul gol al lor, cred ca a fost fault la Baluta. Iar penalty-ul lui Ianis...cred ca a fost fault in afara careului. Am un gol in stomac pentru ca puteam ajunge pana in finala. Eu nu caut scuze, ca a fost cald, ca au avut o zi in plus de recuperare. Trebuia sa castigam meciul asta. S-a simtit oboseala, mai ales la mine pentru ca am jucat toate minutele", a declarat Cristi Manea pentru TVR1.