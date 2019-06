Prima reactie dupa eliminarea dramatica de la EURO! Puscas: "Imi vine sa plang de fericire, ca de tristete nu am de ce! Am scris istorie!"

Romania U21 s-a oprit in semifinalele EURO U21. Germania a castigat pe final, scor 4-2. Nemtii au marcat golurile victoriei in minutele 90, respectiv 90+4.

Tricolorii nu sunt dezamagiti de eliminarea de la EURO. Cel putin asa sustine George Puscas.

Puscas, autorul celor doua goluri ale nationalei in acest meci, se declara mandru ce a reusit alaturi de colegii sai la acest EURO.

"Am dat tot ce am avut mai bun. Vreau sa multumesc tuturor care au fost la stadion, colegilor mei, antrenorilor. Azi, probabil, Germania a fost mai buna. Dar in ultimele minute ale meciului. Trebuie sa fim mandri ca am facut fericiti atat de multi romani. Cred ca toata lumea si-a facut treaba azi, nu am nimic de reprosat nimanui. Imi vine sa plang de fericire, ca de tristete nu am de ce. Azi s-a scris istorie", a declarat George Puscas pentru TVR1.