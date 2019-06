ROMANIA - GERMANIA 2-4 EURO U21 | Florinel Coman, in lacrimi la finalul partidei! Imagini dureroase surprinse dupa fluierul de final

Romania a pierdut sansa calificarii in finala EURO U21.

Romania nu a reusit sa invinga Germania in prima semifinala de la EURO U21. Romania a intrat in avantaj la pauza, cu scorul de 2-1, insa nemtii au revenit in repriza secunda si au egalat rapid. Golurile victoriei Germaniei au venit in minutele 90 si 90+4.

La finalul partidei, jucatorii lui Radoi au fost daramati si nu si-au mai putut stapani lacrimile. Florinel Coman a fost surprins de camerele de filmat plangand in hohote.

Nici suporterii Romaniei nu au avut alte reactii. Ei au fost surprinsi in tribune cu lacrimi in ochi.