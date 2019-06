ROMANIA U21 - GERMANIA U21 2-4 | "Pentru ei s-a dictat imediat penalty!" Cum s-a vazut infrangerea dramatica din tribune: Denis Dragus i-a vazut invingatori pe colegii de la nationala

Romania a pierdut semifinala cu Germania de la EURO U21.

Romania nu a reusit sa se califice in finala EURO U21 din Italia si San Marino. Nationala lui Radoi s-a inclinat pe final in fata nemtilor in prima semifinala. 4-2 s-a incheiat meciul, in favoarea Germaniei, golurile victoriei fiind marcate in minutelte 90 si 90+4.

Denis Dragus, cel care nu a mai putut evolua la acest turneu final din cauza unei accidentari, a fost prezent in tribune si i-a sustinut pe colegii sai. Acesta a criticat faptul ca arbitrul a dictat mult prea usor penalty pentru nemti, iar in cazul penalty-ului Romaniei, au apelat si la VAR. Dragus nu considera ca infrangerea este una meritata.

"Din pacate pentru ei imediat s-a dictat penalty, la noi se gandesc de doua ori inainte sa dea lovitura de la 11 metri. Imi pare rau pentru baieti, au muncit foarte mult. Dupa parerea mea, nemeritata aceasta infrangere. Trebuie sa ne dea incredere si sa fim mai motivati", a declarat Denis Dragus, venit sa-i sustina pe colegii sai de la nationala U21 la Bologna.