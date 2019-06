ROMANIA - GERMANIA la EURO U21, LIVE 19:00 | ECHIPA ROMANIEI pentru o calificare istorica in finala! Radoi mizeaza pe o singura schimbare

Romania U21 are o sansa istorica! Diseara, de la 19:00, nationala de tineret se lupta cu Germania pentru calificarea in finala Campionatului European de Tineret U21.

Romania si Germania se intalnesc diseara, la Bologna, in semifinalele Campionatului European de Tineret Under-21. Nationala Romaniei s-a calificat entuziasmant dintr-o grupa din care au mai facut parte Croatia (4-1), Anglia (4-2) si Franta (0-0). Germania a invins Danemarca si Serbia si a facut egal cu Austria.

Cum va arata Romania U21 diseara



Mirel Radoi a reusit o performanta uriasa cu nationala de tineret si e la doi pasi de primul trofeu continental castigat de o reprezentativa de fotbal a Romaniei. Pentru meciul de diseara, selectionerul si-a facut deja planul "de bataie".

Radoi va miza pe echipa care a castigat meciurile cu Croatia si Anglia de o maniera entuziasmanta. O singura schimbare are in plan selectionerul nationalei de tineret.

Potrivit surselor www.sport.ro, Radoi il va titulariza pe Florinel Coman, marcator a doua goluri in meciul cu Anglia, in locul lui Andrei Ivan.

Pascanu va reveni in aparare, langa Nedelcearu, dupa ce la meciul cu Franta a fost odihnit. De asemenea, Baluta va reveni in locul lui Nedelcu, iar Man in locul lui Olaru.

Echipa probabila a Romaniei

Radu - Manea, Nedelcearu, Pascanu, Stefan - Baluta, Cicaldau - Man, Ianis Hagi, Coman - Puscas