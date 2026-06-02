După o primă repriză fără goluri, gazdele au deschis scorul imediat după pauză, când Kvilitaia a profitat de o eroare a lui Marian Aioani.

„Tricolorii” au reacționat rapid, iar Louis Munteanu a restabilit egalitatea în minutul 55, cu o lovitură de cap precisă după centrarea lui Adrian Screciu.

Ce a avut de spus selecționerul Georgiei după remiza cu România

La finalul partidei de la Tbilisi, selecționerul Georgiei, Willy Sagnol, s-a declarat foarte mulțumit de prestația echipei sale și a evidențiat progresul arătat față de acțiunea din luna martie.

„Cred că am făcut multe progrese comparativ cu meciurile din martie, pentru că astăzi am jucat un fotbal interesant din punct de vedere al calității și al intensității. Am avut o săptămână la dispoziție pentru pregătire, iar acest lucru s-a văzut. Mai avem un meci peste trei zile și sper să jucăm la fel de bine.

Noii jucători au adus un plus echipei. Cred că acesta a fost unul dintre cele mai bune meciuri ale noastre din ultimul an”, a declarat Sagnol.

Tehnicianul francez a vorbit și despre debutul lui Irakli Egoyan, introdus după accidentarea lui Chakvetadze.

„Îl urmărim pe Irakli Egoyan de mult timp, dar am vrut să aibă un sezon complet la club. Are școala fotbalului olandez. Nu este un jucător nou pentru noi, este de mult timp în atenția noastră. Alături de Kochorashvili, Kiteishvili și Chakvetadze, aveam nevoie de un fotbalist cu asemenea calități”, a explicat selecționerul Georgiei.

Sagnol a avut cuvinte de laudă și pentru Guja Mamageishvili, mijlocaș central la bază, folosit bandă în această partidă.

„Mi-a plăcut ideea de a-l folosi pe Gizo Mamageishvili. Nu este poziția lui naturală, dar învață, se adaptează și face tot posibilul pentru a evolua acolo”, a concluzionat tehnicianul.

Pentru România urmează un nou test în această lună. Echipa pregătită de Gheorghe Hagi va întâlni Țara Galilor, sâmbătă, de la ora 20:45, pe Stadionul Steaua din București.