VIDEO EXCLUSIV Fotbalistul străin a fost șocat de ce a găsit în România: ”Sunt profesionist, nu fac așa ceva!”

Fotbalistul străin a fost șocat de ce a găsit în România: ”Sunt profesionist, nu fac așa ceva!” Superliga
SPORT.RO
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Fotbalistul străin ajuns în Liga 1 a fost șocat de ceea ce a întâlnit în fotbalul românesc. 

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akaki khubutiaGaz Metan MediasSuperliga
Din articol

Akaki Khubutia a evoluat timp de câțiva ani la Gaz Metan Mediaș (2009-2011, 2012-2013 și 2017-2018), iar ultimul an petrecut în fotbalul românesc l-a prins la Poli Timișoara.

Akaki Khubutia: ”Sunt profesionist, nu fac așa ceva!”

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Khubutia și-a încheiat cariera de jucător în 2022, iar, între timp a devenit agent de jucători. Înaintea amicalului Georgia - România, Khubutia a acordat un interviu pentru PRO TV și Sport.ro în care a vorbit printre altele și despre lucrurile care l-au șocat în fotbalul românesc.

Akaki Khubutia a dezvăluit un aspect care l-a șocat în momentul în care a ajuns pentru prima dată în fotbalul românesc, la Gaz Metan Mediaș. Gruzinul a fost uimit de faptul că în seara de dinaintea meciului, jucătorii mâncau cașcaval pane și beau un pahar de vin. 

Khubutia a mărturisit că acest lucru i s-a părut deplasat și neprofesionist, însă, mai apoi, după ce s-a asigurat că nu este un ”test”, s-a lăsat pradă ispitei. 

Înainte de meci, tot timpul aveam cașcaval pane la Mediaș. Cu o zi înainte de meci, aveam cașcaval pane și un pahar de vin. Pentru mine, prima dată când am văzut așa ceva, a fost puțin ciudat: <<Cum se poate, mâine avem un meci important cu Steaua, Dinamo, CFR, și cu o zi înainte, seara, avem un pahar de vin>>. 

Pentru mine a fost ciudat: <<Ce fac acum? Iau sau nu iau?>> Prima dată am zis: <<Eu sunt profesionist, nu fac așa ceva>>, dar după aia am văzut că e ceva normal și a fost bine”, a spus Akaki Khubutia pentru PRO TV și Sport.ro.

Georgienii sunt mari amatori de vinuri, iar Khubutia a explicat motivul: ”La noi e tradiție. Istoria spune că vinul a venit din Georgia. Avem o istorie de vin de 8.000 de ani. În Georgia, oamenii beau vin mult. Dacă vii la o nuntă, acolo se beau 200-300 de litri. Așa nu se poate în Europa. În Europa, se bea o sticlă sau două. Aici, un om spunea că a băut 40 de litri la o nuntă. Noua generație bea vin normal, un pahar-două”.

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