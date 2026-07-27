Giuleștenii au condus până în prelungiri, însă Sebastian Mailat a transformat penalty-ul repetat în minutul 90+1 și a stabilit rezultatul final.

La finalul partidei, antrenorul moldovenilor, Marius Croitoru, s-a declarat mulțumit de evoluția elevilor săi și a explicat și motivul pentru care a fost eliminat în minutul #84.

Marius Croitoru: „A doua repriză a fost total a noastră”

Tehnicianul lui FC Botoșani consideră că echipa sa a dominat repriza secundă și a avut o prestație care îi dă încredere pentru restul sezonului.

„O partidă grea împotriva unui adversar foarte bun. Îți permiți să faci șase schimbări în primul 11, înseamnă că ai un lot valoros. Au avut un plus de agresivitate în prima repriză, dar și noi am avut ocazii importante. Am terminat repriza cu un gol primit. A doua repriză a fost total a noastră, exact asta îmi doresc de la echipa mea. Cred că astăzi Botoșaniul a dominat total Rapidul”, a spus Croitoru.

Întrebat despre cartonașul roșu, antrenorul a explicat simplu: „Pentru că am părăsit spațiul tehnic. Cred că dacă dădea din prima penalty-ul... (n.r - era altceva), de unde eram eu se vedea cum îl trage.”

„Schimbările au ajutat. Este foarte greu să vii la Botoșani și să domini această echipă. Acasă suntem o forță. Dacă am avea același curaj și în deplasare, Botoșani poate termina lejer în primele șase. Avem jucători fantastici, care pot juca la orice echipă din România”, a mai declarat antrenorul moldovenilor.

În urma remizei, FC Botoșani încheie etapa a doua pe locul 13, cu două puncte, în timp ce Rapid ocupă poziția a treia, cu patru puncte. În runda următoare, moldovenii vor juca în deplasare cu Universitatea Cluj, iar Rapid va primi vizita celor de la CFR Cluj, pe Giulești.