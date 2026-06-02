Aioani?! Gafă impardonabilă în Georgia - România

Naționala României a început cu emoții partida de la Tbilisi. În startul reprizei secunde, gazdele au reușit să deschidă scorul, profitând de o eroare majoră a portarului Marian Aioani. Momentul s-a petrecut în secunda 46 după reluare, la o centrare venită din partea dreaptă.

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Portarul român a ieșit pentru a reține balonul, a reușit inițial să îl prindă, însă a scăpat mingea din mâini în mod inexplicabil. Kvilitalia a fost pe fază și a împins balonul în poartă.

La momentul redactării, Georgia conduce cu 1-0, iar partida este în continuare în desfășurare. Meciul poate fi urmărit ACUM pe Sport.ro în format LIVE TEXT.