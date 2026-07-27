Rapid și FC Botoșani au remizat, scor 1-1, într-un meci din runda a doua a Superligii. Golurile partidei au fost marcate de Caludiu Petrila (45') și de Sebastian Mailat (90+1') din penalty.

Giuleștenii au jucat în zece oameni din minutul 87, după eliminarea lui Alexandru Pașcanu.

Grameni a explicat cea mai controversată fază a meciului

Constantin Grameni a intrat în careu înainte ca jucătorul lui FC Botoșani să execute lovitura de la 11 metri, iar centralul Marian Barbu a decis repetarea penaty-ului din această cauză.

Mijlocașul lui Rapid a explicat faza în urma căreia s-a repetat penalty ratat inițial de Sebastian Mailat.

„Acum mă uitasem pe reluări. Da, am intrat înainte în careu, dar reluările arată că Ongenda a fost la un metru în fața mea. Nu știu sincer care sunt regulile jocului. Domnul Marian Barbu ne-a spus că indiferent dacă intram amândoi, se repeta lovitura de pedeapsă. Nu știu.

Data viitoare mai bine îl las pe el să dea în minge pentru că poate așa se anula. Prima dată am crezut că nu am intrat.

În prima repriză am dominat jocul, nici în a doua nu ne-au pus probleme până la acel penalty, dar ce să facem. Data viitoare trebuie să fim mai atenți, o greșeală mică i-a băgat înapoi în meci și cu puțin noroc puteau să ne bată.

Luăm un punct. Cred că atunci când ești Rapid București, normal că sunt două puncte pierdute indiferent de adversar.”, a spus Grameni.