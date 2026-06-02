Cele două echipe s-au întâlnit la Tbilisi, pe ”Mikheil Meshki Stadium”, de la ora 20:00. La capătul celor 90 de minute, Georgia și România au remizat, scor 1-1.

După o primă repriză fără modificări pe tabela de marcaj, Georgia a deschis scorul în minutul 46, prin Giorgi Kvilitaia, în timp ce Louis Munteanu a restabilit egalitatea în minutul 55.

Louis Munteanu a făcut anunțul după egalul cu Georgia

După jocul de la Tbilisi, Louis Munteanu, atacantul lui DC United, a evidențiat că se bucură pentru reușita sa. El a remarcat și faptul că va merge la Campionatul Mondial care se ține pe continentul american dacă e vreun meci aproape de el.

Turneul final va avea loc în SUA, Mexic și Canada, va începe pe 11 iunie și se va încheia pe 17 iulie

”Mă bucur că am marcat, dar din păcate am făcut egal. E bine că am ieşit toţi sănătoşi. Trebuie să asimilăm cât mai repede ce vrea Mister de la noi, a fost un test bun pentru noi.

Probabil că mă voi duce (n.r. - la meciurile de la Campionatul Mondial), când mă întorc în America. Dacă va fi un meci aproape de mine, sigur mă voi duce. Cupa Mondială e foarte importantă”, a spus Louis Munteanu, potrivit as.

Echipele de start în Georgia - România

Georgia: Mamardashvili - Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Azarov - Mamageishvili, Kochorashvili, Chakvetadze, Kiteishvili - Kvilitaia, Zivzivadze; Rezerve: Kereselidze, Gugeshashvii, Dvali, Kvaratskhelia, Lobjanidze, Beriashvili, Gelashvili, Mekvabishvili, Gagnidze, Kvernadze, Karebashvili, Egoyan

România: Aioani - Coubiș, Drăgușin, Ghiță, Borza - Marin, Screciu - Moruțan, Hagi, Mihăilă - Coman; Rezerve: Târnovanu, Hindrich, Cicâldău, Munteanu, Baiaram, Dobre, Eissat, Băluță, Matei, Ilie, Sorescu