Răspunsul lui Mihai Stoica pentru Anderson Ceara. Mesajul primit de la impresarul brazilianului

Răspunsul lui Mihai Stoica pentru Anderson Ceara. Mesajul primit de la impresarul brazilianului Superliga
SPORT.RO
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Mihai Stoica i-a oferit replica lui Anderson Ceara, fotbalistul de la Csikszereda, explicând cauzele medicale din spatele mutării ratate.

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Csikszereda a pierdut partida de pe teren propriu disputată împotriva celor de la FCSB, scor 0-2, în etapa a doua din Superliga. La finalul meciului, Anderson Ceara a criticat conducerea roș-albaștrilor pentru transferul ratat la campioana României.

Mihai Stoica a reacționat la afirmațiile mijlocașului brazilian, precizând că responsabilitatea pentru mediatizarea problemelor medicale nu îi aparține. Potrivit oficialului FCSB, președintele clubului din Miercurea Ciuc, Zoltan Szondi, a fost cel care a făcut publice informațiile.

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Detaliile medicale și insistențele agentului

„Eu îl înţeleg, îi pare rău că a ratat transferul, dar eu nu am vină! Am în telefon toate conversaţiile pe care le-am purtat cu impresarul lui. Iar ce spune băiatul e exact aşa, doar că invers; eu am venit aici şi am spus că nu se face transferul, fără detalii. După a ieşit domnul Zoltan Szondi şi a zis că cei de la FCSB nu îl mai vor că nu a trecut vizita medicală şi a dat detalii şi, atunci, eu am zis doar rezultatul din examenul pe care l-a făcut”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Reprezentantul echipei bucureștene a subliniat riscurile majore pe care le implica semnarea jucătorului, reamintind că CFR Cluj a renunțat la mutare din aceleași considerente.

„Ceara poate să joace, cum joacă nu ştiu. Problema e alta, de ce aş mai plăti medici dacă nu îi ascultăm? De ce mai facem RMN? Grefa lui s-a rupt, el stă bine în tonus muscular, cât va juca nu ştiu, noi nu putem să riscăm să luăm un jucător aşa. De CFR de ce nu se zice nimic?! Că şi acolo a picat. Eu n-am nicio vină, Szondi a divulgat tot”, a transmis oficialul.

Mihai Stoica a menționat că reprezentantul fotbalistului l-a contactat chiar și după meciul cu Csikszereda.

„Agentul mi-a scris şi ieri după meci: «vezi, e bine, haideţi să îl cumpărăm». Ce mai vor de la mine?! Eu nu am ce să fac. Dacă medicul nu-i dă ok-ul...”, a încheiat președintele Consiliului de Administrație al FCSB.

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