Tricolorii au egalat rapid, în minutul 55, când Louis Munteanu a înscris cu o lovitură superbă de cap, din centrarea lui Vladimir Screciu.

Cele două echipe au intrat la egalitate la pauză, scor 0-0. Gazdele au început mai bine repriza secundă, iar Giorgi Kvilitaia a deschis scorul în minutul 46. Acesta a profitat și de o gafă a portarului Marian Aioani.

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Hagi, înapoi pe banca naționalei

Gheorghe Hagi a mai condus România în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2002. Atunci a fost o aventură de tristă amintire, pentru că "Regele" a plecat după ratarea calificării la turneul final.

Primul meci pe teren propriu pentru Hagi va fi pe 6 iunie, când România va primi vizita celor din Țara Galilor, în Ghencea.

În acest moment, România ocupă locul 56 în clasamentul FIFA, după o cădere de 7 poziții în urma ratării calificării pentru CM 2026 (11 iunie – 19 iulie).

În cel mai prost moment din istoria primei reprezentative, în februarie 2011, în mandatul lui Răzvan Lucescu, România a ocupat locul 57 în ierarhia FIFA. Așadar, pentru a evita atingerea unei alte borne negative la acest capitol, suntem „condamnați“ să scoatem două rezultate pozitive în amicalele din iunie.