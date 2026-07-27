SPECIAL Ce paradox! Sebastian Mailat a reușit ceva cu totul inedit în meciul cu Rapid

Ce paradox! Sebastian Mailat a reușit ceva cu totul inedit în meciul cu Rapid Superliga
Ionut Stoica
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FC Botoșani și Rapid au remizat, scor 1-1, în ultimul meci al etapei a doua din SuperLiga. 

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Sebastian MailatFC BotosaniRapid Bucuresti
Din articol

Duelul a putut fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro, iar eroul gazdelor a fost Sebastian Mailat, autorul golului egalizator din prelungiri.

În minutul 88, Mailat a executat un penalty, dar Marian Aioani a reușit să respingă. Faza a fost analizată la VAR, iar Marian Barbu a decis repetarea loviturii, după ce Grameni intrase în careu înainte de execuție.

La a doua încercare, Mailat nu a mai greșit. A șutat puternic, sub transversală, și a stabilit scorul final, 1-1.

Primul penalty „ratat” din carieră, dar seria perfectă continuă!

Execuția apărată de Aioani reprezintă, practic, primul penalty ratat de Sebastian Mailat în carieră. Totuși, pentru că lovitura s-a repetat și doar a doua execuție rămâne consemnată oficial, atacantul și-a păstrat procentajul perfect.

Până la acest meci, Mailat transformase toate cele nouă penalty-urile executate în carieră, potrivit Transfermarkt, fără nicio ratare. Golul marcat împotriva Rapidului l-a dus la 10 penalty-uri transformate din 10 executate oficial, seria perfectă rămânând intactă.

În urma remizei, FC Botoșani încheie etapa a doua pe locul 13, cu două puncte, în timp ce Rapid ocupă poziția a treia, cu patru puncte. În runda următoare, moldovenii vor juca în deplasare cu Universitatea Cluj, iar Rapid va primi vizita celor de la CFR Cluj, pe Giulești.

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