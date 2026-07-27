Duelul a putut fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro, iar eroul gazdelor a fost Sebastian Mailat, autorul golului egalizator din prelungiri.

În minutul 88, Mailat a executat un penalty, dar Marian Aioani a reușit să respingă. Faza a fost analizată la VAR, iar Marian Barbu a decis repetarea loviturii, după ce Grameni intrase în careu înainte de execuție.

La a doua încercare, Mailat nu a mai greșit. A șutat puternic, sub transversală, și a stabilit scorul final, 1-1.

Primul penalty „ratat” din carieră, dar seria perfectă continuă!

Execuția apărată de Aioani reprezintă, practic, primul penalty ratat de Sebastian Mailat în carieră. Totuși, pentru că lovitura s-a repetat și doar a doua execuție rămâne consemnată oficial, atacantul și-a păstrat procentajul perfect.

Până la acest meci, Mailat transformase toate cele nouă penalty-urile executate în carieră, potrivit Transfermarkt, fără nicio ratare. Golul marcat împotriva Rapidului l-a dus la 10 penalty-uri transformate din 10 executate oficial, seria perfectă rămânând intactă.