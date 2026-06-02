Nu e Hagi! Membrul Generației de Aur menționat de georgieni după remiza cu România: „Nu ne lasă în pace”

Nu e Hagi! Membrul Generației de Aur menționat de georgieni după remiza cu România: „Nu ne lasă în pace” Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

România a remizat cu Georgia, scor 1-1, în primul meci al lui Gheorghe Hagi după revenirea pe banca echipei naționale. 

TAGS:
GeorgiaRomaniaDorinel MunteanuGica Hagilouis munteanu
Din articol

Tricolorii au fost conduși după gafa lui Marian Aioani, însă au revenit prin golul marcat de Louis Munteanu în minutul 55.

La scurt timp după fluierul final, presa din Georgia a analizat partida de la Tbilisi și a făcut o paralelă cu un episod petrecut în urmă cu 25 de ani.

Georgienii și-au amintit de Dorinel Munteanu

Jurnaliștii publicației LeaderSport au comentat golul egalizator reușit de Louis Munteanu și au făcut imediat legătura cu un alt nume celebru din fotbalul românesc: Dorinel Munteanu.

Aceștia și-au amintit de meciul disputat în 2001 la Tbilisi, în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2002, când România s-a impus în tur cu 2-0 prin golurile marcate de Dorinel Munteanu și Cosmin Contra.

„A trecut puțin timp și românii au egalat. Mamagheishvili a pierdut prost mingea la ieșire. Screciu a centrat, iar Louis Munteanu a marcat superb cu capul. Luka Lochoshvili a pierdut duelul pozițional. 1:1.

Familia Munteanu nu ne lasă în pace. În 2001, tot în Tbilisi, România a câștigat cu 2:0 un meci decisiv și de principiu, iar primul gol l-a marcat Dorinel Munteanu...”, au scris georgienii de la Leadersport.

Echipele de start în Georgia - România

Georgia: Mamardashvili - Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Azarov - Mamageishvili, Kochorashvili, Chakvetadze, Kiteishvili - Kvilitaia, Zivzivadze; Rezerve: Kereselidze, Gugeshashvii, Dvali, Kvaratskhelia, Lobjanidze, Beriashvili, Gelashvili, Mekvabishvili, Gagnidze, Kvernadze, Karebashvili, Egoyan

România: Aioani - Coubiș, Drăgușin, Ghiță, Borza - Marin, Screciu - Moruțan, Hagi, Mihăilă - Coman; Rezerve: Târnovanu, Hindrich, Cicâldău, Munteanu, Baiaram, Dobre, Eissat, Băluță, Matei, Ilie, Sorescu

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O fabrică de 30 de milioane de euro a fost inaugurată în România. Va asigura 700 de locuri de muncă până în 2030
O fabrică de 30 de milioane de euro a fost inaugurată în România. Va asigura 700 de locuri de muncă până în 2030
ARTICOLE PE SUBIECT
Primul gol din era Hagi! Louis Munteanu a înscris superb la Tbilisi
Primul gol din era Hagi! Louis Munteanu a înscris superb la Tbilisi
Decizia luată de Gică Hagi l-a șocat: ”Nu m-aș fi așteptat!”
Decizia luată de Gică Hagi l-a șocat: ”Nu m-aș fi așteptat!”
El este singurul „tricolor” care n-a cântat imnul României în amicalul cu Georgia
El este singurul „tricolor” care n-a cântat imnul României în amicalul cu Georgia
ULTIMELE STIRI
Ce tricolor a uimit la Tbilisi după Georgia - România 1-1: ”Va juca pe cele mai mari scene ale fotbalului mondial”
Ce tricolor a uimit la Tbilisi după Georgia - România 1-1: ”Va juca pe cele mai mari scene ale fotbalului mondial”
Mihai Stoica a pus tunurile pe doi tricolori la debutul lui Gică Hagi: „Nu cred că o să îi mai vedem”
Mihai Stoica a pus tunurile pe doi tricolori la debutul lui Gică Hagi: „Nu cred că o să îi mai vedem”
Florinel Coman a vorbit despre transfer! Gigi Becali anunțase că îl așteaptă la FCSB
Florinel Coman a vorbit despre transfer! Gigi Becali anunțase că îl așteaptă la FCSB
Fotbalistul remarcat de selecționerul Georgiei după remiza cu România: „Mi-a plăcut ideea”
Fotbalistul remarcat de selecționerul Georgiei după remiza cu România: „Mi-a plăcut ideea”
Gică Hagi reinventează la națională: ”Asta e poziția lui!” + ce a spus despre gafa lui Aioani
Gică Hagi reinventează la națională: ”Asta e poziția lui!” + ce a spus despre gafa lui Aioani
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
I-au anunțat sosirea lui Elias Charalambous! Rol nou pentru fostul antrenor de la FCSB

I-au anunțat sosirea lui Elias Charalambous! Rol nou pentru fostul antrenor de la FCSB

Thibaut Courtois a devenit patron de club! Prima țintă e Darius Olaru

Thibaut Courtois a devenit patron de club! Prima țintă e Darius Olaru

Georgia – România 1-1 | Gică Hagi debutează cu o remiză în al doilea mandat de selecționer

Georgia – România 1-1 | Gică Hagi debutează cu o remiză în al doilea mandat de selecționer

I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: Real îl ia pe starul Interului. „Înlocuitor pentru Carvajal“

I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: Real îl ia pe starul Interului. „Înlocuitor pentru Carvajal“

Gigi Becali a numit echipele cu care FCSB se va bate la titlu: ”Așa cred eu”

Gigi Becali a numit echipele cu care FCSB se va bate la titlu: ”Așa cred eu”

Noul Audi A5 impresionează cu un detaliu inedit + În cât timp prinde suta: ”E mai sportiv decât generația precedentă”

Noul Audi A5 impresionează cu un detaliu inedit + În cât timp prinde suta: ”E mai sportiv decât generația precedentă”



Recomandarile redactiei
Ce tricolor a uimit la Tbilisi după Georgia - România 1-1: ”Va juca pe cele mai mari scene ale fotbalului mondial”
Ce tricolor a uimit la Tbilisi după Georgia - România 1-1: ”Va juca pe cele mai mari scene ale fotbalului mondial”
Gică Hagi reinventează la națională: ”Asta e poziția lui!” + ce a spus despre gafa lui Aioani
Gică Hagi reinventează la națională: ”Asta e poziția lui!” + ce a spus despre gafa lui Aioani
Lovitură pentru un club din play-off! Conturi blocate și interdicție la transferuri. Ce urmează
Lovitură pentru un club din play-off! Conturi blocate și interdicție la transferuri. Ce urmează
Florinel Coman a vorbit despre transfer! Gigi Becali anunțase că îl așteaptă la FCSB
Florinel Coman a vorbit despre transfer! Gigi Becali anunțase că îl așteaptă la FCSB
Gică Hagi, declarații după primul meci ca selecționer al României: ”Vreau să îl am la echipa națională!”
Gică Hagi, declarații după primul meci ca selecționer al României: ”Vreau să îl am la echipa națională!”
Alte subiecte de interes
A făcut spectacol la EURO 2024 și acum a prins transferul carierei!
A făcut spectacol la EURO 2024 și acum a prins transferul carierei! 
Olandezii, nervoși înaintea meciului cu România! Au răbufnit și au acuzat UEFA după Spania - Georgia: ”Este dublu standard!”
Olandezii, nervoși înaintea meciului cu România! Au răbufnit și au acuzat UEFA după Spania - Georgia: ”Este dublu standard!”
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Mircea Rednic a auzit declarația lui Dorinel Munteanu și a răbufnit: ”Păi tu meritai victoria?” / ”A fost teatru?”
Mircea Rednic a auzit declarația lui Dorinel Munteanu și a răbufnit: ”Păi tu meritai victoria?” / ”A fost teatru?”
UTA Arad - Oțelul Galați 1-1! Dunărenii, fără înfrângere în Superligă! Elevii lui Mircea Rednic au egalat în ultimul minut
UTA Arad - Oțelul Galați 1-1! Dunărenii, fără înfrângere în Superligă! Elevii lui Mircea Rednic au egalat în ultimul minut
CITESTE SI
Ruptură uriașă în PSD. Un personaj marcant al partidului și-a anunțat demisia: „Nu mă mai regăsesc în aceste posturi”

stirileprotv Ruptură uriașă în PSD. Un personaj marcant al partidului și-a anunțat demisia: „Nu mă mai regăsesc în aceste posturi”

Fiul Anamariei Prodan a absolvit liceul. Cum arată acum Bebeto, la 17 ani.Laurențiu Reghecampf a lipsit de la festivitate:„Are timp să se uite la bătrânețe și să se căiască”

protv Fiul Anamariei Prodan a absolvit liceul. Cum arată acum Bebeto, la 17 ani.Laurențiu Reghecampf a lipsit de la festivitate:„Are timp să se uite la bătrânețe și să se căiască”

Cine este omul de afaceri sârb, cu doctoratul făcut la Craiova, care vrea să relanseze Yugo la prețuri sub Dacia

stirileprotv Cine este omul de afaceri sârb, cu doctoratul făcut la Craiova, care vrea să relanseze Yugo la prețuri sub Dacia

O fabrică de 30 de milioane de euro a fost inaugurată în România. Va asigura 700 de locuri de muncă până în 2030

stirileprotv O fabrică de 30 de milioane de euro a fost inaugurată în România. Va asigura 700 de locuri de muncă până în 2030

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!