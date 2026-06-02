Nu e Hagi! Membrul Generației de Aur menționat de georgieni după remiza cu România: „Nu ne lasă în pace”

Tricolorii au fost conduși după gafa lui Marian Aioani, însă au revenit prin golul marcat de Louis Munteanu în minutul 55.

La scurt timp după fluierul final, presa din Georgia a analizat partida de la Tbilisi și a făcut o paralelă cu un episod petrecut în urmă cu 25 de ani.

Georgienii și-au amintit de Dorinel Munteanu

Jurnaliștii publicației LeaderSport au comentat golul egalizator reușit de Louis Munteanu și au făcut imediat legătura cu un alt nume celebru din fotbalul românesc: Dorinel Munteanu.

Aceștia și-au amintit de meciul disputat în 2001 la Tbilisi, în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2002, când România s-a impus în tur cu 2-0 prin golurile marcate de Dorinel Munteanu și Cosmin Contra.

„A trecut puțin timp și românii au egalat. Mamagheishvili a pierdut prost mingea la ieșire. Screciu a centrat, iar Louis Munteanu a marcat superb cu capul. Luka Lochoshvili a pierdut duelul pozițional. 1:1.

Familia Munteanu nu ne lasă în pace. În 2001, tot în Tbilisi, România a câștigat cu 2:0 un meci decisiv și de principiu, iar primul gol l-a marcat Dorinel Munteanu...”, au scris georgienii de la Leadersport.