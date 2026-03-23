VIDEO Ce a scris EHF după ce Turcia i-a strivit României visul de calificare la Campionatul Mondial de handbal masculin 2027

Alexandru Hațieganu
România, surpriză uriașă: naționala de handbal masculin a fost eliminată din drumul către CM 2027 de reprezentativa Turciei!

EHFCampionatul Mondial de handbal masculin 2027George BuriceaRomania-TurciaHandbal Masculin
Ce a scris EHF după ce Turcia i-a strivit României visul de calificare la Campionatul Mondial de handbal masculin 2027

Cu un avans consistent luat după prima manșă, disputată în Turcia, România a avut toate ingredientele pentru un meci bun, încheiat cu o calificare, duminică la Buzău, în confruntarea transmisă în direct de Pro Arena și VOYO. E drept, selecționerul George Buricea nu a avut la dispoziție mai mulți handbaliști importanți, însă experiența sa și dorința jucătorilor, dar și susținerea publicului și ascendentul moral al terenului propriu făceau ca tricolorii să beneficieze de un pas, oarecum, facil de a trece în turul al treilea - decisivul de calificare la Mondialul de anul viitor

Site-ul forului european de handbal a sintetizat tot ce s-a întâmplat la Buzău drept o mare surpriză și a menționat că "turcii i-au uimit pe jucătorii români".

"Turcia a produs surpriza weekendului, revenind palpitant după înfrângerea din prima manșă (32:37) și uimind gazdele din România cu o victorie cu 37:31 în manșa secundă. Acum, handbaliștii turci se pregătesc să întâlnească Norvegia în următoarea etapă", au scris cei de la EHF. 

România a fost eliminată din cursa pentru Campionatul Mondial din 2027 de către echipa Turciei, care a câștigat cu scorul de 37-31 (21-16), duminică seara, în Sala ''Romeo Iamandi'' din Buzău, în manșa secundă a barajului.

Tricolorii câștigaseră prima manșă cu 37-32, la Bolu, după ce Turcia a marcat ultimele patru goluri ale partidei.În meciul de la Buzău, România a condus cu 2-0 și 3-1, dar apoi Turcia a preluat inițiativa și a controlat jocul până la final, înscriind golul calificării prin Koray Ayar când mai erau două secunde de joc.

Cine au fost marcatorii în România - Turcia

Golurile echipei antrenate de George Buricea au fost înscrise de Bogdan Cătălin Rață 5, Codrin George Radu 5, Denis Vereș 3, Ionuț Nistor 3, Andrei Drăgan 3, Gabriel Ilie 2, Bogdan Oancea 2, Daniel Stanciuc 2, Andrei Buzle 2, Tudor Botea 1, Alexandru Andrei 1, Sorin Grigore 1, Ionuț Stănescu 1.Dumitru Vlăduț Rusu a apărat 5 șuturi (16,67%), iar Denis Ștefan a avut 2 intervenții (14,29%).

Pentru învingători au marcat Doruk Pehlivan 10 goluri. Eyup Arda Yildiz 10, Sevket Yagmuroglu 5, Sadik Emre Herseklioglu 4, Ediz Aktaș 2, Ali Emre Babacan 2, Enis Harun Hacioglu 1, Baran Nalbantoglu 1, Koray Ayar 1, Can Adanir 1.

Rezultatul rușinos din România - Turcia, explicat de specialist. Câteva cauze ale eliminării tricolorilor din cursa către Campionatul Mondial de handbal masculin 2027

Marius Huțu, jurnalist care a transmis de la foarte multe turnee finale de hanbdal, Mondiale și Europene (și de băieți, și de fete), a explicat pe larg în publicația We Love Sport care sunt cauzele care au dus la eliminarea României din drumul către CM.

"La penultimul time-out al meciului, cerut cu 2 minute înainte de final de turci, selecționerul George Buricea a spus clar și răspicat după ce s-a uitat pe tabela de scor: „Cât a fost scorul în tur? 32-37? La 5 goluri diferență ne calificăm noi!”. Fals, eronat, greșit! La egal, se mergea la 7 metri. Imaginați-vă surpriza jucătorilor care ar fi celebrat calificarea doar pentru ca mai apoi să bată 7m. Regula golurilor din deplasare a fost eliminată prin decizie a Comitetului Executiv al EHF din aprilie 2022 încoace. Așadar de P A T R U ani!!!!

Buricea s-a scuzat la final, la flash-interview, spunând că a fost luat de tumultul evenimentelor în timpul meciului, iar că delegatul partidei, cehul Petr Novak, i-ar fi transmis înainte de meci că o victorie a Turciei la cinci goluri, că era cu 5:0, 55:50 sau 36:31, ar fi trimis dubla la aruncări de la 7 metri. Însă scuzele nu contează, rămâne doar impresia absolut de necrezut că selecționerul și jucătorii nu știu regulamentul. Intri într-o competiție unde nu știi ce trebuie să faci pentru a merge mai departe... 

Nu avem jucători care să evolueze la nivel înalt în străinătate și asta de mai bine de un deceniu. Arunci o privire pe loturile din ultimii ani din Bundesliga și vezi italieni, letoni, ucraineni, slovaci sau bosniaci. Românii joacă pe la echipe mediocre din Polonia sau prin Serbia. Acasă, primesc 6,7, 8, 10.000 de euro pe lună pentru a pierde 12 din 14 meciuri în Champions League sau a câștiga unul sau două meciuri în European League. E un dolce far niente, girat de Federație și de lipsa educației și a priceperii într-un sport care ne depășește. Și acesta e doar începutul...", a scris Marius Huțu, specialist în handbal.

