România a fost eliminată din cursa pentru Campionatul Mondial din 2027 de către echipa Turciei, care a câștigat cu scorul de 37-31 (21-16), duminică seara, în Sala ''Romeo Iamandi'' din Buzău, în manșa secundă a barajului. Tricolorii câștigaseră prima manșă cu 37-32, la Bolu, după ce Turcia a marcat ultimele patru goluri ale partidei. România avea de jucat o carte oarecum facilă pentru a accede în turul al treilea din calificările pentru Mondial. Ar fi așteptat-o Norvegia în barajul decisiv și ar fi șanse minime. Minime, dar ar fi avut jucătorii lui George Buricea. Dezastrul de la handbal, din România - Turcia, explicat pas cu pas de specialist Cu un avans consistent luat în deplasare în meciul cu Turcia, naționala masculină trebuia să gestioneze cu luciditate returul de ieri, care a avut loc la Buzău. A capotat însă inexplicabil.

Marius Huțu, jurnalist care a transmis de la foarte multe turnee finale de hanbdal, Mondiale și Europene (și de băieți, și de fete), a explicat pe larg în publicația We Love Sport care sunt cauzele care au dus la eliminarea României din drumul către CM.



"La penultimul time-out al meciului, cerut cu 2 minute înainte de final de turci, selecționerul George Buricea a spus clar și răspicat după ce s-a uitat pe tabela de scor: „Cât a fost scorul în tur? 32-37? La 5 goluri diferență ne calificăm noi!”. Fals, eronat, greșit! La egal, se mergea la 7 metri. Imaginați-vă surpriza jucătorilor care ar fi celebrat calificarea doar pentru ca mai apoi să bată 7m. Regula golurilor din deplasare a fost eliminată prin decizie a Comitetului Executiv al EHF din aprilie 2022 încoace. Așadar de P A T R U ani!!!! Buricea s-a scuzat la final, la flash-interview, spunând că a fost luat de tumultul evenimentelor în timpul meciului, iar că delegatul partidei, cehul Petr Novak, i-ar fi transmis înainte de meci că o victorie a Turciei la cinci goluri, că era cu 5:0, 55:50 sau 36:31, ar fi trimis dubla la aruncări de la 7 metri. Însă scuzele nu contează, rămâne doar impresia absolut de necrezut că selecționerul și jucătorii nu știu regulamentul. Intri într-o competiție unde nu știi ce trebuie să faci pentru a merge mai departe... Nu avem jucători care să evolueze la nivel înalt în străinătate și asta de mai bine de un deceniu. Arunci o privire pe loturile din ultimii ani din Bundesliga și vezi italieni, letoni, ucraineni, slovaci sau bosniaci. Românii joacă pe la echipe mediocre din Polonia sau prin Serbia. Acasă, primesc 6,7, 8, 10.000 de euro pe lună pentru a pierde 12 din 14 meciuri în Champions League sau a câștiga unul sau două meciuri în European League. E un dolce far niente, girat de Federație și de lipsa educației și a priceperii într-un sport care ne depășește. Și acesta e doar începutul...", a scris Marius Huțu, specialist în handbal. Golurile echipei antrenate de George Buricea au fost înscrise de Bogdan Cătălin Rață 5, Codrin George Radu 5, Denis Vereș 3, Ionuț Nistor 3, Andrei Drăgan 3, Gabriel Ilie 2, Bogdan Oancea 2, Daniel Stanciuc 2, Andrei Buzle 2, Tudor Botea 1, Alexandru Andrei 1, Sorin Grigore 1, Ionuț Stănescu 1.Dumitru Vlăduț Rusu a apărat 5 șuturi (16,67%), iar Denis Ștefan a avut 2 intervenții (14,29%).

Pentru învingători au marcat Doruk Pehlivan 10 goluri. Eyup Arda Yildiz 10, Sevket Yagmuroglu 5, Sadik Emre Herseklioglu 4, Ediz Aktaș 2, Ali Emre Babacan 2, Enis Harun Hacioglu 1, Baran Nalbantoglu 1, Koray Ayar 1, Can Adanir 1.

În faza a treia a preliminariilor CM 2027, Turcia va înfrunta Norvegia într-un baraj cu calificarea pe masă, în dublă manșă (13/14 mai și 16/17 mai).

În turul III al calificărilor pentru CM 2027 de handbal masculin s-au mai calificat Grecia, Slovacia, Israel, Muntenegru, Serbia, Polonia şi Bosnia. În total, 10 câştigătoare din faza 3 se vor califica la turneul final, la care din Europa vor ajunge direct Germania, în calitate de gazdă a CM2027, Danemarca (deţinătoarea trofeului), plus alte patru echipe cel mai bine clasate la CE2026 (Croaţia, Islanda, Portugalia şi Suedia). Campionatul Mondial din 2027 va avea loc între 13-31 ianuarie, în Germania, cu 32 de echipe naţionale la start.