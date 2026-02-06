NEWS ALERT În câte SECUNDE s-au epuizat biletele pentru meciul Turcia - România din play-off-ul Campionatului Mondial

În câte SECUNDE s-au epuizat biletele pentru meciul Turcia - România din play-off-ul Campionatului Mondial Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Naționala noastră are meci decisiv la Istanbul.

TAGS:
Echipa Nationalaturcia - româniabileteFRFCampionatul Mondial din 2026
Din articol

”Biletele pentru partida Turcia – România s-au epuizat în 20 de secunde!”, titrează astăzi site-ul oficial al Federației Române de Fotbal.

”UPDATE | Sold out în 20 secunde, toate cele 2.130 de bilete s-au epuizat instant! Mulțumim! Mergem la Istanbul să ne calificăm în finala play-off-ului!

La momentul punerii în vânzare 3700 de oameni se aflau pe site-ul bilete.frf.ro”, a precizat FRF.

Turcia - România, la Istanbul pe 26 martie, pe stadionul lui Beșiktaș

Joi, 26 martie, ora 19:00, ora României, tricolorii vor întâlni Turcia, la Istanbul, pe stadionul „Besiktas Park”, în semifinala play-off-ului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Prețul biletelor este de 145 RON (27 euro), iar locurile sunt repartizate în Peluza Nord. 

Au fost disponibile 2130 de bilete pentru suporterii români.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cei doi părinți din județul Sibiu cărora le-au murit patru copii au rămas și fără al cincilea. Decizie de urgență
Cei doi părinți din județul Sibiu cărora le-au murit patru copii au rămas și fără al cincilea. Decizie de urgență
ARTICOLE PE SUBIECT
Steaua, ca și promovată în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni revine unde îi este locul
Steaua, ca și promovată în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni revine unde îi este locul
ULTIMELE STIRI
FC Argeș - FC Hermannstadt, azi de la 17:00, LIVE TEXT pe Sport.ro. Miză diametral opusă pentru oponente: echipele de start!
FC Argeș - FC Hermannstadt, azi de la 17:00, LIVE TEXT pe Sport.ro. Miză diametral opusă pentru oponente: echipele de start!
”Dan Petrescu, soluție pentru națională?” Răspuns categoric
”Dan Petrescu, soluție pentru națională?” Răspuns categoric
Leeds – Nottingham, 22:00, LIVE VIDEO pe VOYO. Duel în subsolul clasamentului din Premier League
Leeds – Nottingham, 22:00, LIVE VIDEO pe VOYO. Duel în subsolul clasamentului din Premier League
Francesco Totti este pe cale să semneze! Anunțul făcut de Claudio Ranieri
Francesco Totti este pe cale să semneze! Anunțul făcut de Claudio Ranieri
„În viața de după tenis...” Sorana Cîrstea, conștientizare răscolitoare înainte de semifinala de la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO)
„În viața de după tenis...” Sorana Cîrstea, conștientizare răscolitoare înainte de semifinala de la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO)
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Ioan Andone vede o surpriză în lupta pentru play-off: „Va fi acolo!”

Ioan Andone vede o surpriză în lupta pentru play-off: „Va fi acolo!”

OUT de la FCSB imediat după victoria cu Botoșani: ”Mult succes alături de noua echipă”

OUT de la FCSB imediat după victoria cu Botoșani: ”Mult succes alături de noua echipă”

Ilie Dumitrescu, reverență în fața unui jucător după FCSB - Botoșani: ”Din alt film! Nu-l laud des, dar merită din plin acum”

Ilie Dumitrescu, reverență în fața unui jucător după FCSB - Botoșani: ”Din alt film! Nu-l laud des, dar merită din plin acum”

Nota primită de Florinel Coman după al treilea meci consecutiv în care a fost integralist

Nota primită de Florinel Coman după al treilea meci consecutiv în care a fost integralist

Gigi Becali a anunțat două transferuri noi la FCSB: ”Joacă în Olanda. Știe MM”

Gigi Becali a anunțat două transferuri noi la FCSB: ”Joacă în Olanda. Știe MM”



Recomandarile redactiei
”Dan Petrescu, soluție pentru națională?” Răspuns categoric
”Dan Petrescu, soluție pentru națională?” Răspuns categoric
„În viața de după tenis...” Sorana Cîrstea, conștientizare răscolitoare înainte de semifinala de la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO)
„În viața de după tenis...” Sorana Cîrstea, conștientizare răscolitoare înainte de semifinala de la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO)
Cristi Chivu și Inter pregătesc o lovitură de imagine! Simbolul marii rivale, adus gratuit
Cristi Chivu și Inter pregătesc o lovitură de imagine! Simbolul marii rivale, adus gratuit
Anunț important pentru Radu Drăgușin de la Tottenham! Thomas Frank a luat o decizie majoră
Anunț important pentru Radu Drăgușin de la Tottenham! Thomas Frank a luat o decizie majoră
Cum vede Emma Răducanu o finală cu Sorana Cîrstea, la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO): britanica a reacționat imediat
Cum vede Emma Răducanu o finală cu Sorana Cîrstea, la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO): britanica a reacționat imediat
Alte subiecte de interes
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Ce le-a transmis Răzvan Burleanu fanilor care nu au prins bilet pentru Turcia - România: „Cunosc foarte bine situația”
Ce le-a transmis Răzvan Burleanu fanilor care nu au prins bilet pentru Turcia - România: „Cunosc foarte bine situația”
Dinamovistul Florentin Petre e convins: „România are șanse mari cu Turcia!”
Dinamovistul Florentin Petre e convins: „România are șanse mari cu Turcia!”
Bătaie pe ultimele bilete la FCSB - CFR Cluj! Fanii s-au strâns sâmbătă dimineață în fața stadionului din Ghencea
Bătaie pe ultimele bilete la FCSB - CFR Cluj! Fanii s-au strâns sâmbătă dimineață în fața stadionului din Ghencea
Scump, dom'le, scump! Cât costă biletele la meciurile de acasă ale României din Liga Națiunilor
Scump, dom'le, scump! Cât costă biletele la meciurile de acasă ale României din Liga Națiunilor
CITESTE SI
Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film la Londra. Ținută inspirată din epoca victoriană. FOTO

stirileprotv Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film la Londra. Ținută inspirată din epoca victoriană. FOTO

O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

protv O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!

stirileprotv Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!

Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

stirileprotv Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!