”Biletele pentru partida Turcia – România s-au epuizat în 20 de secunde!”, titrează astăzi site-ul oficial al Federației Române de Fotbal.
”UPDATE | Sold out în 20 secunde, toate cele 2.130 de bilete s-au epuizat instant! Mulțumim! Mergem la Istanbul să ne calificăm în finala play-off-ului!
La momentul punerii în vânzare 3700 de oameni se aflau pe site-ul bilete.frf.ro”, a precizat FRF.
Turcia - România, la Istanbul pe 26 martie, pe stadionul lui Beșiktaș
Joi, 26 martie, ora 19:00, ora României, tricolorii vor întâlni Turcia, la Istanbul, pe stadionul „Besiktas Park”, în semifinala play-off-ului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.
Prețul biletelor este de 145 RON (27 euro), iar locurile sunt repartizate în Peluza Nord.
Au fost disponibile 2130 de bilete pentru suporterii români.