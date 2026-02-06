”Biletele pentru partida Turcia – România s-au epuizat în 20 de secunde!”, titrează astăzi site-ul oficial al Federației Române de Fotbal.

”UPDATE | Sold out în 20 secunde, toate cele 2.130 de bilete s-au epuizat instant! Mulțumim! Mergem la Istanbul să ne calificăm în finala play-off-ului!

La momentul punerii în vânzare 3700 de oameni se aflau pe site-ul bilete.frf.ro”, a precizat FRF.

Turcia - România, la Istanbul pe 26 martie, pe stadionul lui Beșiktaș