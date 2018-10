PORTILE NI SE INCHID din nou?! Putem juca FARA SPECTATORI in preliminariile Euro. Ce risca Romania

Show-ul pirotehnic si scandarile din tribune de la Romania - Serbia ar putea sa ne coste!

FRF va fi sigur amendata de UEFA. Federatia spera insa ca va scapa fara porti inchise la meciurile din preliminariile Euro 2020, care vor incepe primavara viitoare!



Suspendata deja pentru meciul cu Muntenegru, de la Ploiesti, din cauza incidentelor provocate de suporteri in preliminariile Euro 2016, Romania tremura la audierile Comisiei de Disciplina.



Fanii au aprins fumigene in peluza contra Serbiei si au scandat in mai multe randuri contra Ungariei.