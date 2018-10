Dupa greeala din minutul 20, Tamas a comis-o inca o data grav pana la finalul reprizei!



Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Romania - Serbia, duminica, ora 16:00, in direct la PROTV! Romania U21 - Liechtenstein U21, marti, 21:00, PRO X!

In minutul 44, l-a faultat pe Gacinovic in careu si a vazut direct cartonasul rosu. Tamas a ratat mingea si l-a lovit in fata pe fotbalistul sarb.