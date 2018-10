ROMANIA - SERBIA | Radoi a mers pe National Arena sa sustina nationala mare: "Nu mai putem sa facem mofturi la cati jucatori ne-a lasat Contra"

Romania U21 - Liechtenstein U21, marti, 21:00, PRO X! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Romania - Serbia, duminica, ora 16:00, in direct la PROTV!

Selectionerul nationalei de tineret, Mirel Radoi, a venit sa sustina echipa mare a Romaniei. Marti, Romania U21 joaca in direct la Pro X cu Liechtenstein.

"In ultimele 3 zile, romanii au fost aproape de fotbal, 70.000 de romani in 3 zile, cred ca oamenii se intorc inapoi catre noi. Ceea ce cred eu ca a lipsit foarte mult in era Daum pentru ca nu au simtit si acel 5% pentru antrenor si Cosmin a adus asta in plus.



Sunt cativa jucatori U21(in primul 11) dar nu putem sa face mofturi pentru ca avem deja destui jucatori pe care Cosmin ni i-a lasat. Multi dintre ei, in momentul in care Cosmin va decide ca trebuie sa faca pasul catre echipa mare, au nevoie de ceva mai multa experienta.



Sunt un roman fericit, marti sper sa fiu un roman mandru si asta seara sper sa fiu, din nou, un roman fericit" a spus Mirel Radoi la Pro TV inainte de partida.