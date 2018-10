ROMANIA - SERBIA | Hagi, dupa 4 ani din nou la un meci al Romaniei!!! A vazut Romania - Serbia de langa Radoi

Gica Hagi a fost suparat rau dupa condamnarea prietenului sau Gica Popescu in Dosarul Transferurilor.

A refuzat sa mai vina la orice meci al nationalei mari in perioada in care Popescu a fost inchis. Hagi a prelungit perioada de absenta pe care si-a impus-o in 2014 pana astazi, cand a fost pe National Arena la Romania - Serbia. Fostul star al nationalei a urmarit partida de langa selectionerul U21, Mirel Radoi.