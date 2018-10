ROMANIA - SERBIA LIVE PRO TV | Surpriza pregatita de Contra! Doi jucatori care pot fi titulari la tineret la la Euro 2019 intra in MARELE meci de astazi! Echipele probabile

Comentam impreuna toate fazele meciului ROMANIA - SERBIA pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil Sport.ro.

Fortat de absentele lui Chipciu si Anton, Cosmin Contra este nevoit sa riste la partida cu Serbia. Daca in locul primului partida cu Lituania i-a oferit varianta cea mai buna lui Contra, Alexandru Maxim marcand golul decisiv si castigandu-si locul de titular, in ceea ce il priveste postul de mijlocas central, Contra are varianta Tudor Baluta de la Viitorul, sau urcarea lui Bancu ce ar duce la titularizarea lui Tosca in flancul stang al apararii. Totusi, Contra inclina spre prima varianta astfel ca la mijloc ar urma sa joace 2 tineri jucatori care vor fi eligibili si pentru turneul final al Campionatului European din 2019 din Italia, fiind nascuti dupa 1 ianuarie 1996.

In ceea ce priveste atacul, Claudiu Keseru este asteptat sa fie titular, el oferind pasa de gol la reusita lui Maxim cu Lituania - in plus, golgheterul Bulgariei este mai proaspat dupa ce Tucudean a fost titular pe terenul sintetic din Lituania.



Echipa probabila a Romaniei:

Tatarusanu - Manea, Sapunaru, Tamas, Bancu - Marin, Baluta - Maxim, Stanciu, Mitrita - Keseru

Cum arata clasamentul:

1. Serbia 7p

2. Romania 5p

3. Muntenegru 4p

4. Lituania 0p

Contra nu se gandeste la egal

"Nu stiu daca ne-ar conveni si un egal, e clar ca noi ne dorim sa castigam, asta le-am transmis baietilor, dar nu vreau sa pun foarte mare presiune pe ei, pentru ca niciodata nu ne-am descurcat sub presiune. O sa ne invite si ei sa atacam, trebuie sa fim atenti, pentru ca e o echipa foarte buna de contraatac. Trebuie sa avem o mentalitate foarte buna, ce am pregatit la video in astea doua zile baietii sa prinda foarte bine, cum s-a intamplat si pana acum", a declarat Contra.

Selectionerul crede ca nu mai e nevoie de o motivare suplimentare inaintea unui asemenea meci: "Daca ei nu sunt motivati la un asemenea meci, nu stiu la ce meci pot sa mai fie motivati. Avem posibilitatea sa trecem pe primul loc in grupa daca vom castiga acest meci si sa depindem de noi la ultimele doua meciuri din grupa. Cred ca este un premiu destul de mare. Sunt multi jucatori tineri, nu au jucat cu asemenea presiune si cred ca nu suntem facuti sa jucam cu aceasta presiune, iar atunci incerc sa iau din aceasta presiune si sa incerc sa ajungem la ora jocului cu temele facute si sa facem lucrurile foarte bine in teren''.



Contra nu va putea conta in meciul cu Serbia pe doua piese de baza, pe Alex Chipciu si Paul Anton, ambii suspendati in urma partidei de la Vilnius.

"In mare, am in cap cum as vrea sa joc, planul tactic, dar din pacate oboseala pe un asemenea teren (sinteticul de la Vilnius) isi spune cuvantul, pentru ca recuperarea este intre 10 si 14 ore mai mare decat la un teren normal si e clar ca inca se simte oboseala dupa meciul de la Vilnius. Sper sa fiu inspirat si sa aleg jucatorii care pot sa alerge si sa puna in dificultate Serbia. intalnim favorita grupei, o echipa extraordinar de buna si atunci speram sa ne ridicam la nivelul lor din punct de vedere fizic, psihic, tactic, maine, la ora meciului", a subliniat selectionerul.

Contra a caracterizat echipa Serbiei: ''Un Mitrovic, un Tadic, un Milinkovic-Savic, un Kostic, un Maksimovic sunt jucatori care in orice moment pot sa te puna in dificultate, indiferent cat de bine joci tu. Joaca la nivel foarte inalt, au si moral bun in ultimul timp pentru ca la echipele lor de club fac o treaba excelenta si asta se vede si la echipa nationala".

"La noi cel mai important e grupul, unitatea, nu cred avem jucatori care la un anumit moment sa faca diferenta, avem jucatori care pot sa aiba o sclipire si sa faca ceva diferit, dar eu m-am bazat de cand am venit la nationala pe forta grupului'', a subliniat antrenorul nationalei Romaniei.

Sarbii pariaza pe "HULK"

Victoria din Muntenegru a adus mult optimism in tabara Serbiei cea care devine mare favorita la obtinerea primului loc daca nu pierde cu Romania. O victorie ar incheia orice calcul. Selectionerul Mladen Krstajic pregateste noi surprize - el a schimbat echipa de start de fiecare data in cele 12 partide in care a fost selectioner!

O certitudine este in atac. Aleksandar Mitrovic, golgheterul din preliminarii si de la Fulham, va fi principala amenintare pentru poarta lui Tatarusanu. El a recunoscut intr-un interviu pentru presa din Serbia de dinaintea meciului ca se bazeaza enorm pe fizicul sau pentru a marca si pentru a le oferii spatii colegilor. Nu degeaba este poreclit Hulk: "Da, sunt Hulk. M-ati gasit. Ma bucur ca ganditi asta despre mine. Si promit ca voi continua sa fac la fel, sa fiu chiar si mai puternic si sa ma folosesc de acest lucru" a raspuns razand Mitrovic cand a fost intrebat daca seamana cu personajul din benzile desenate.

Echipa probabila a Serbiei:

Dimitrovic - Rukavina, Milenkovic, Veljkovic, Rodic, Maksimovic, Lukic, Milinkovic-Savic, Tadic, Zivkovic, Mitrovic

Sapunaru: "Prefer sa jucam urat si sa castigam"

"Atata timp cat echipa nationala castiga e bine pentru noi. Prefer sa jucam urat si sa castigam, decat sa jucam frumos si sa pierdem", a declarat Sapunaru inaintea partidei de duminica, in care tricolorii intalnesc Serbia.

"Va fi un meci de care pe care, castigand trecem pe primul loc in grupa, facand un egal ne mentinem sansele de a ramane pe locul doi si a ne lupta pentru primul loc. Pierzand ar fi mult mai greu", a apreciat fundasul echipei Kayserispor.

Sapunaru a recunoscut ca Serbia "este favorita grupei, sunt jucatori care joaca la cluburi cunoscute din strainatate si clar vor porni cu un avantaj fata de noi".