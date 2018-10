Romania 0-0 Serbia | "La Tamas n-a fost rosu, si sarbii au avut o eliminare CLARA!" Prima reactie a lui Contra dupa 0-0 cu Serbia

Contra e multumti de efortul jucatorilor sai. Crede ca Romania n-ar fi trebuit sa ramana in 10 in finalul reprizei, la faultul facut de Tamas.

Romania U21 - Liechtenstein U21, marti, 21:00, PRO X! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Romania - Serbia, duminica, ora 16:00, in direct la PROTV!

Arbitrul n-a vazut la fel ca selectionerul Romaniei, care a cerut si o eliminare in repriza a doua, la un presupus hent al portarului Rajkovic.

"Vreau sa-mi felicit jucatorii. Am facut o prima repriza foarte buna. Am stat foarte bine in teren, prima lor ocazie a fost in minutul 41. A venit faza din minutul 44, de-acolo a fost diferit. Din ce-am vorbit cu Gabi, el a vrut sa degajeze, sarbul a fost un pic mai rapid si a bagat capul. N-a avut intentie sa-l loveasca, nu stiu daca se da rosu la asa ceva. Poate fi penalty, dar nu cred ca e si rosu. Am incercat la pauza sa strangem randurile si sa incercam sa jucam pe contraatac. Serbia e o echipa foarte buna, cu calitate, am rezistat.

Nu e rezultatul pe care mi l-am dorit, dar ne multumim si cu asta. Cred ca am fi avut mai multe sanse daca eram in 11. Serbia se deschide in partea a doua a meciurilor. Aveam pe banca jucatori foarte buni, planul meu tactic era altul. Faza din minutul 44 m-a facut sa-mi schimb planul. Las expertii sa spuna daca a fost rosu. In repriza a doua, am avut si noi un rosu clar la hentul portarului. Sunt multumit de sacrificiu, de atitudine, baietii au alergat si s-au daruit", a spus Contra.