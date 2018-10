ROMANIA 0-0 SERBIA | Momentul care NU s-a vazut la TV! A intrat in teren si i-a PUPAT ghetele! Ce s-a intamplat dupa Romania - Serbia

Un fan rapidist a vrut sa-si arate respectul pentru Cristi Sapunaru intr-un mod original.

Suporterul a sarit din peluza in momentul in care jucatorii au venit in fata ultrasilor pentru a saluta galeria. S-a dus direct la Sapunaru, s-a pus in genunchi si i-a sarutat ghetele!

Stewarzii au vrut sa intervina, insa fotbalistii nationalei le-au cerut sa n-o faca. Rapidistul s-a ales cu tricoul de meci al lui Sapunaru, apoi a urcat inapoi in peluza.