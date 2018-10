ROMANIA 0-0 SERBIA | Cum a venit Stanciu imbracat la interviu! "Sunt mandru ca sunt roman!" Ce MESAJ a transmis jucatorul nationalei

Romania a facut 0-0 cu Serbia pe Arena Nationala.

Nicolae Stanciu crede ca alta ar fi fost soarta partidei daca meciul continua 11 la 11.

"Nu stiu cum sa caracterizez rezultatul. Avand in vedere faptul ca in minutul 44 au avut penalty si noi am avut un eliminat, e un rezultat bun. Daca eram 11 la 11, aveam sanse mult mai mari", a spus Stanciu la finalul partidei.

Jucatorul nationalei a explicat cui i-a fost adresat mesajul publicat dupa meciul de la Belgrad, in care spunea ca romanii au o problema de patriotism cand ii critica chiar si pe sportivii valorosi ai tarii.

"Ne bucuram ca nu am pierdut in fata lor. Sunt o echipa puternica cu jucatori valorosi. Despre meciul de la Belgrad, am explicat si atunci, mesajul meu s-a adresat unor persoane din mediul social, nu pentru fanii care vin la stadion sau cei de acasa", a explicat acesta.

Nicolae Stanciu a felicitat nationala U21.

"Suntem mult mai mandri de nationala mica decat suntem de noi in acest moment. Speram sa nu se incurce, in felicitam si pe mister", a declarat acesta.

Jucatorul lui Contra spune ca el si coechipierii inca mai spera la primul loc, insa stie ca nu este usor.

"Eu ma bucur ca impreuna cu colegii mei am luptat si aici si in Serbia. Noi inca mai speram la primul loc. Asta ar insemna ca noi sa castigam cele doua meciuri din grupa si sarbii sa se incurce. Trebuie sa castigam meciul cu Lituania de acasa si speram noi ca Serbia sa faca un pas gresit cu Muntenegru. Daca nu va fi sa castigam grupa, sa fim pe locul 2 si sa jucam barajul pentru Euro", a spus Nicolae Stanciu la finalul partidei Romania - Serbia.

Nicolae Stanciu a purtat un tricou special la interviul de dupa meci, inscriptionat cu anul Unirii.

"Este anul Centenarului. Este un tricou pe care-l poarta foarte multi fani ai nostri. Sunt din Alba Iulia si as vrea sa fiu acasa sa sarbatoresc si eu acolo, dar voi avea meci. Sunt mandru ca sunt roman", a explicat jucatorul motivul pentru care s-a imbracat asa.